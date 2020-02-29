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ناجح إبراهيم:غياب الدولة يتيح الفرصة لظهور الميليشيات..فيديو

السبت 29/فبراير/2020 - 10:06 م
الدكتور ناجح إبراهيم
الدكتور ناجح إبراهيم
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور ناجح إبراهيم الكاتب والمفكر الإسلامي، إنه لن يحدث الإرهاب الا إذا اكتملت أربعة أضلاع.

وأضاف إبراهيم خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "الكبسولة" مع الإعلامية أمانى الخياط، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، ان الضلع الأول فى عمل الإرهاب هو غياب الدولة فإذا غابت الدولة حلت وظهرت الميليشيات والإرهاب.

وتابع أن غياب الدولة يكون فى الغياب المادي أو الوظيفي، مشيرا إلى أن الغياب المادي هو الأهم بمعني أن الأجهزة السيادية للدولة تختفي وأمنها يضيع وكفالتها لشعبها يغيب مثلما حدث فى شمال سيناء بعد ثورة يناير.

وأوضح ناجح إبراهيم، أن العنصر الثاني لتكوين الارهاب هو وجود الجماعات، مضيفا أن طالما يوجد جماعات فى اي دوله فلابد من أن تصادم تلك الجماعات للحكومة، قائلا "إن الجماعة والدولة نقيضان لا يجتمعان".

وأشار إلى أن الذئاب المنفردة خلايا نائمة لا تعمل إلا بتوجيه من الجماعة، مؤكدا ان الجماعة فى مصر أصطدمت مع جميع رؤساء وملوك مصر فى السابق وفعلت عمليات أغتيالية كثيرة فى السابق.
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