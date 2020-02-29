مشاهد ملحمية من جماهير الأهلي فى إستاد القاهرة خلال لقاء صن داونز | فيديو

احتشدت جماهير النادي الأهلي اليوم في مدرجات ملعب استاد القاهرة الدولي، في مباراة فريقهم أمام صن داونز الجنوب افريقي، ضمن منافسات دور الذهاب من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وفاز الأهلي ببهدفين علي معلول في الدقيقتين 56 و 68.
ورصدت عدسة صدى البلد مشاهد عديدة للجماهير من مدرجات استاد القاهرة.
قامت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأداء صلاة المغرب باستاد القاهرة عقب انتهاء أحداث الشوط الأول خلال مواجهة صن داونز ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا.
شهدت مباراة النادي الاهلي ومنافسه صن داونز انفعال دكة البدلاء والجهاز الفني للقلعة الحمراء خلال أحداث اللقاء بسبب الاعتراض على القرارات التحكيمية تجاه لاعبي صن داونز.
حرص حسام عاشور لاعب النادي الأهلي على مؤازرة اللاعبين من المدرجات، خلال مواجهة صن داونز في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا.
رفع جمهور الأهلى لافتات فى ستاد القاهرة الدولى قبل مواجهة صن داونز فى دور الـ8 من بطولة دورى أبطال إفريقيا اليوم مدونين عليها: "نحن أسياد العالم".