مشاهد ملحمية من جماهير الأهلي فى إستاد القاهرة خلال لقاء صن داونز | فيديو

حرص حسام عاشور لاعب

على مؤازرة اللاعبين من المدرجات، خلال مواجهة صن داونز في اللقاء

الذي جمع بينهما اليوم باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا.