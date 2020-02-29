AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مشاهد ملحمية من جماهير الأهلي فى إستاد القاهرة خلال لقاء صن داونز | فيديو

السبت 29/فبراير/2020 - 10:03 م
جماهير الاهلي
جماهير الاهلي
Advertisements
عمرو ابوبكر
احتشدت جماهير النادي الأهلي اليوم في مدرجات ملعب استاد القاهرة الدولي، في مباراة فريقهم أمام صن داونز الجنوب افريقي، ضمن منافسات دور الذهاب من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي ببهدفين علي معلول في الدقيقتين 56 و 68.

ورصدت عدسة صدى البلد مشاهد عديدة للجماهير من مدرجات استاد القاهرة.

قامت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأداء صلاة المغرب باستاد القاهرة عقب انتهاء أحداث الشوط الأول خلال مواجهة صن داونز ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا.

شهدت مباراة النادي الاهلي ومنافسه صن داونز انفعال دكة البدلاء والجهاز الفني للقلعة الحمراء خلال أحداث اللقاء بسبب الاعتراض على القرارات التحكيمية تجاه لاعبي صن داونز.

حرص حسام عاشور لاعب النادي الأهلي على مؤازرة اللاعبين من المدرجات، خلال مواجهة صن داونز في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا.

رفع جمهور الأهلى لافتات فى ستاد القاهرة الدولى قبل مواجهة صن داونز فى دور الـ8 من بطولة دورى أبطال إفريقيا اليوم مدونين عليها: "نحن أسياد العالم".



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد مرجان يعلن إقامة مباراة الأهلي وصن داونز باستاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع

حسام عاشور سبب غلق تدريبات الأهلي حتى مواجهة صن داونز

نشرة الرياضة.. موعد عودة كهربا.. وفاة لاعب مصري في حريق.. حسرة في الترجي

دعواتكم يلا | شقيق أحمد الشيخ يدعم النادي الأهلي قبل مواجهة صن داونز

أسياد العالم.. جماهير الأهلي ترفع لافتات حماسية لمؤازة الفريق أمام صن داونز

هنكسب.. متعب وشريف إكرامي ورمضان صبحي يساندون الأهلي أمام صن داونز

ترشيحاتنا

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام صن داونز.. تفاصيل

بعد الهزيمة من الأهلي.. مدرب صن داونز في ورطة بسبب الغائبين.. تفاصيل

عمرو دياب يشعل مسرح المنارة فى التجمع الخامس بـ سهران .. شاهد

بعد اكتشافها في فرنسا وكندا.. "الصحة العالمية" توضح حقيقة حالات كورونا القادمة من مصر

الصحة العالمية: حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا في مصر

الله عليك يا علي.. أول تعليق من أحمد موسى على فوز الأهلي أمام صن داونز.. فيديو

AdvertisementS

سقوط مدوٍ.. واتفورد يواصل إحراج ليفربول بالهدف الثالث.. فيديو

بعد الهزيمة من الأهلي.. مدرب صن داونز في ورطة بسبب الغائبين.. تفاصيل

مجدي عبد الغني يرد على انتقاده في صوره بـ عزاء مبارك وفرح ابنة مدحت شلبي.. شاهد

ليلة صعبة.. تعليقات صحف جنوب أفريقيا على سقوط صن داونز أمام الأهلي

الأخلاق أولا.. جماهير الأهلي تحيي ذكرى الطفل الزملكاوي أدهم الكيكى.. شاهد

أزارو يسجل هدفين مع الاتفاق في أول 5 دقائق أمام أبها بـ الدوري السعودي .. فيديو

بعد الفوز على صن داونز.. عضو مجلس الأهلي: الكرة للجماهير

مدرب الزمالك السابق: الأهلي قادر على الصعود من قلب جنوب إفريقيا

أخبار الأهلي.. موقف رمضان صبحي من لقاء العودة أمام صن داونز ومؤمن زكريا يعلق على مساندة الجماهير

بعد التقدم بسداسية .. إلغاء مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم إثر هتافات مسيئة

مشاهد ملحمية من جماهير الأهلي فى إستاد القاهرة خلال لقاء صن داونز | فيديو

حسين الشحات يتصدر تويتر بعد أدائه مع الاهلي أمام صن داونز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب يشعل مسرح المنارة فى التجمع الخامس بـ سهران .. شاهد

بعد طرحها رسميًا.. سعر ومواصفات سكودا كاروك 2020 skoda kodiaq في مصر..صور

وزير الرياضة ومجلس الاتحاد الدولي لليد في جولة تفقدية بالصالة المغطاة بأكتوبر