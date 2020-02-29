فنجان قهوة وسيلفي الأطفال.. مواقف إنسانية لرئيس الوزراء ووزير السياحة في افتتاح متحف الغردقة..صور





رصدت كاميرا موقع صدي البلد اليوم السبت موقفين انسانيين في افتتاح متحف الغردقة.





المتحف افتتحه د.مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بحضور د.خالد العناني وزير السياحة والآثار وحشد كبير من السفراء الأجانب والإعلاميين.





وعقب إنتهاء الافتتاح وقبل انصرافه، قدم أحد الحضور فنجان قهوة عربية لرئيس الوزراء،حيث توجد خيمة تراثية علي يمين مدخل المتحف مخصصة للمشروبات والفلكلور التراثي.





وتناول رئيس الوزراء فنجان القهوة من الرجل وشربه وشكره عليه،ووجه التحية لكل الحضور ثم انصرف.





الموقف الإنساني الثاني كان بطله الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار،والذي كان في غاية السعادة لافتتاح المتحف بصورة مشرفة.



