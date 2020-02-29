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أخبار العالم

بعد توقيع اتفاق مع طالبان.. ترامب: القوات الأمريكية ستبدأ مغادرة أفغانستان من اليوم

السبت 29/فبراير/2020 - 10:03 م
الجيش الأمريكي في
الجيش الأمريكي في أفغانستان
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أحمد محرم
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية ستبدأ مغادرة أفغانستان اعتبارًا من اليوم.

وأكد ترامب، اليوم السبت، أنه سيلتقي بممثلين عن حركة طالبان في البيت الأبيض، لأنه يعتقد أن اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه بين الحركة والولايات المتحدة اليوم السبت في العاصمة القطرية الدوحة سوف ينجح. 



وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تمكنت من تدمير مقاتلي تنظيم  داعش الإرهابي بشكل كامل في سوريا والعراق. 

وهنأ ترامب الشعب الأفغاني بالاتفاق الأمريكي مع حركة طالبان. 

ووقعت واشنطن اتفاقا تاريخيا مع حركة طالبان في الدوحة يمهد الطريق لسحب آلاف الجنود الأمريكيين من أفغانستان ضمن فترة زمنية تمتد لـ14 شهرا.

ويأمل الأفغان أن يؤدي الاتفاق لإنهاء أربعة عقود من النزاعات، وفتح باب الحوار بين حكومة كابول والحركة المتشددة بهدف وضع حد للمعاناة في البلد الفقير.
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