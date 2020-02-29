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منوعات

علماء يتوصلون لعلاج نهائي لمرض السكر .. تفاصيل

السبت 29/فبراير/2020 - 10:56 م
صدى البلد
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أحمد شريف

حقق باحثون نجاحًا كبيرًا في البحث عن علاج نهائي  لمرض السكري، حيث تمكنوا من علاج مرض السكري لدى الفئران لأول مرة باستخدام خلايا جذعية بشرية في محاولة لجعل مرض السكر كامنا.


ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل"، تمكن العلماء من علاج مرض السكر لدى الفئران باستخدام استراتيجية العلاج بالخلايا الجذعية البشرية لمدة واصلت ما بين تسعة أشهر إلى عام، مما يعطي الأمل لملايين المرضى من البشر حول العالم.


  

وأفادت الصحيفة أن الخلايا البشرية المزروعة  بالفئران سمحت بإنتاج كمية كافية من الأنسولين لتحطيم نسبة السكر في الدم المرتفعة مسببةً مرض السكري.



وشهدت الاختبارات عودة مستويات السكر إلى مستوى طبيعي وآمن في أقل من أسبوعين.



يعاني حوالي 400 مليون شخص من مرض السكري في العالم ، ولا يوجد علاج له في الوقت الحالي

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