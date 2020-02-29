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الصحة العالمية: الشائعات المنتشرة حول كورونا أخطر ضررًا من الفيروس.. فيديو

السبت 29/فبراير/2020 - 10:53 م
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب
قال الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن مصر سجلت فقط إصابة واحدة حاملة لفيروس كورونا وتم شفاؤها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحالة الحاملة للفيروس تم عزلها في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا ولم تكن مصابة بل حاملة للفيروس.

وأكد الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر أنه لا توجد دولة في العالم تستطيع إخفاء حالات مصابة بفيروس كورونا، كاشفا أن فيروس كورونا أصبح يمثل قلقا دوليا بعد انتشاره في عدد من الدول.

وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر إلى ان تبادل المعلومات بين دول العالم ساهم في التصدى للأوبئة، موضحًا أن هناك فريقا طبياً على أعلى مستوى يجرى فحوصات لكل المخالطين للسياح الفرنسيين وأخر كندي.

وأكد الدكتور جون جابور أن الشائعات الخاصة بالمرض تظهر كل ساعة على موقع التواصل الاجتماعي المختلفة الأمر الذي يرهق النظام الصحي كاشفا أن الشائعات أخطر من المرض نفسه.
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