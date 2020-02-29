واختتم: "خسارة مريرة، ويصعب جدًا تقبلها، الآن سنستعد لمواجهة تشيلسي يوم الثلاثاء في كأس الإتحاد وهي مباراة سوف تحفزنا من جديد للعودة الى الطريق الصحيح ".