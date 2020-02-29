حقق فريق واتفورد فوزا كاسحا بثلاثة أهداف دون رد في شباك ضيفه ليفربول، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".



وقال الهولندي فيرجل فان دايك عقب المباراة: "هي خسارة مرة ومن الصعب أن نقبلها لكن علينا أن نتجاوزها ولدينا مباراة في الكأس ننتظرها لتكون حافز بالنسبة لنا".





وتابع: "علينا التأمل في هذه الخسارة، يجب أن نتحسن، مثل هذه الأمور تحدث في كرة القدم، لن يسبق أن تلقينا 3 أهداف، علينا التحسن كأداء جماعي".

واختتم: "خسارة مريرة، ويصعب جدًا تقبلها، الآن سنستعد لمواجهة تشيلسي يوم الثلاثاء في كأس الإتحاد وهي مباراة سوف تحفزنا من جديد للعودة الى الطريق الصحيح ".

