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مفكر إسلامي: الفكر الصوفي الحل الأمثل للقضاء على أفكار الإخوان الإرهابية

الأحد 01/مارس/2020 - 03:51 ص
صدى البلد
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أسامة علي

طالب الدكتور ناجح إبراهيم الكاتب والمفكر الإسلامى، الدولة والشعب المصرى بإحلال فكر بديل عن الفكر القطبى" الفكر التكفيرى والصراعي" لمواجهة الفكر المتطرف لجماعة الإخوان الإرهابية.

 

وأضاف إبراهيم خلال استضافته ببرنامج "الكبسولة" المذاع عبر فضائية أكسترا نيوز""، تقديم الاعلامية أمانى الخياط، أن الفكر المطلوب تواجده يجب أن يكون مبنيا على التسامح والعفو، مقترحا تطبيق الفكر الصوفي السني المعتدل.


وأكد المفكر الاسلامى، أن الصوفية أكثر فكر يمثل، التسامح، عدم الصدام مع الدولة أو مع الآخرين، كما أنه يقوم على نشر الرحمة.

 

وأشار المفكر الإسلامى أشار إلى أن ظهور الإرهاب مرتبط بـ غياب الدولة، وانتشار الجماعات، مضيفا: "إذا وجدت الجماعات فى أى دولة فلابد من حدوث تصادم بينها وبين الحكومة".  

 

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