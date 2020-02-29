نائب: استقرار أسعار الذهب بعد السيطرة على فيروس كورونا





قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن فيروس كورونا أظهر حالة من الرعب فى العالم كله ، مما أثر على حركة التجارة العالمية ، مشيرا إلى أن الذهب يعتبر أحد المؤشرات التى تظهر الحالة الإقتصادية فى العالم ومدى استقرارها أو تذبذبها.





وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن عدم استقرار أسعار الذهب من إرتفاع وإنخفاض فى سعره ، جاء بسبب انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم.





وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أنه حينما يتم السيطرة على فيروس كورونا فى العالم ، فإن ذلك سيؤدى إلى إستقرار أسعار الذهب.