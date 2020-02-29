AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب: استقرار أسعار الذهب بعد السيطرة على فيروس كورونا

السبت 29/فبراير/2020 - 11:11 م
الذهب
الذهب
Advertisements
معتز الخصوصى

قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن فيروس كورونا أظهر حالة من الرعب فى العالم كله ، مما أثر على حركة التجارة العالمية ، مشيرا إلى أن الذهب يعتبر أحد المؤشرات التى تظهر الحالة الإقتصادية فى العالم ومدى استقرارها أو تذبذبها.

وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن عدم استقرار أسعار الذهب من إرتفاع وإنخفاض فى سعره  ، جاء بسبب انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم.

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أنه حينما يتم السيطرة على فيروس كورونا فى العالم ، فإن ذلك سيؤدى إلى إستقرار أسعار الذهب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أعلى مستوى له في شهرين | رحلة صعود الذهب محليا وعالميا الأسبوع الماضي

ارتفاع جديد بـ6 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الأحد بختام التعاملات

3 عوامل رئيسية تحكم أسعار الذهب فى مصر تعرف عليها

تراجع رهيب.. اسعار الذهب اليوم الأربعاء تفقد 13 جنيها

اسعار الذهب تتلاعب بالأسواق.. ارتفاع جديد 3 جنيهات للجرام

برلماني: اضطراب أسعار الذهب بسبب انتشار فيروس كورونا وتراجع الاقتصاد العالمي

ترشيحاتنا

قطر تطالب إدارة ترامب بالتحرك ضد الدول العربية

مستشفى الأهلي.. إصابة أحمد فتحي أمام صن داونز وشكوك عن لحاقه بمباراة العودة.. تفاصيل

بعد طرحه في الإمارات.. تعرف على سعر هاتف سامسونج Galaxy A71

شاهد.. أول رد فعل من مؤمن زكريا على دعم الجماهير في مباراة الأهلي أمام صن داونز

ممثل الصحة العالمية: لا خوف على صحة المواطن المصري من فيروس كورونا

بشرى سارة عن كورونا .. متى يتوقف انتشار الفيروس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب يشعل مسرح المنارة فى التجمع الخامس بـ سهران .. شاهد

بعد طرحها رسميًا.. سعر ومواصفات سكودا كاروك 2020 skoda kodiaq في مصر..صور

وزير الرياضة ومجلس الاتحاد الدولي لليد في جولة تفقدية بالصالة المغطاة بأكتوبر