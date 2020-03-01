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محافظات

حزب مستقبل وطن بـ أسوان يكرم مدير أوقاف إدفو لبلوغه سن المعاش

الأحد 01/مارس/2020 - 01:01 ص
حزب مستقبل وطن بأسوان
حزب مستقبل وطن بأسوان يكرم مدير أوقاف إدفو لبلوغه سن المعاش
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شاذلى عبد الفتاح
كرمت أمانة حزب مستقبل وطن فى أسوان، الشيخ عبد البارئ عرجون مدير إدارة الأوقاف بإدفو بمناسبة بلوغه سن المعاش. 

يأتى ذلك فى إطار توجيهات المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب بتكريم الرموز والقيادات الوطنية والدينية فى مصر. أقيمت الإحتفالية بمسجد عمر بن الخطاب بمدينه إدفو بحضور مديرى الإدارات وعدد من أئمة المساجد والقيادات الطبيعية بالمركز .

من جانبه أكد النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة أسوان، حرصه على تكريم الشيخ عبدالبارى عرجون تقديرًا لرحلة عطاءه الطويلة وما قدمه خلالها من جهد وعمل وعلم وفير لأهالى مركز إدفو .

وأعرب عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لمدير إدارة أوقاتف إدفو فى حياته المقبلة لخدمة العلم والدين .

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