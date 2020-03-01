إيناس عبد الدايم: الفعاليات الإبداعية بـ الصعيد تعتمد على اللامركزية لتحقيق العدالة الثقافية

فى ساحة معبد الالهة حتحور ربة الموسيقى والغناء وسيدة السعادة، بدندرة، أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة استمرار اطلاق الرسالة الهادفة إلى إعادة تشكيل الوعى والارتقاء بالوجدان.





وأضافت أن الفعاليات المتنوعة والمتعددة التى تحتضنها ربوع مصر الجنوبية تستند إلى اللامركزية لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية بين ابناء الوطن.





وأشادت بالاقبال الضخم على حفل اليوم الثانى من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الاول بمحافظة قنا حيث بلغ عدد الحضور عشرة الاف مشاهد ليعكس قدرة جمهور الصعيد على انتقاء المواد الفنية الجادة والرغبة فى تذوق الوان ابداعية راقية .



