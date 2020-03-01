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ثقافة

إيناس عبد الدايم: الفعاليات الإبداعية بـ الصعيد تعتمد على اللامركزية لتحقيق العدالة الثقافية

الأحد 01/مارس/2020 - 04:14 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
فى ساحة معبد الالهة حتحور ربة الموسيقى والغناء وسيدة السعادة، بدندرة، أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة استمرار اطلاق الرسالة الهادفة إلى إعادة تشكيل الوعى والارتقاء بالوجدان.

وأضافت أن الفعاليات المتنوعة والمتعددة التى تحتضنها ربوع مصر الجنوبية تستند إلى اللامركزية لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية بين ابناء الوطن.

وأشادت بالاقبال الضخم على حفل اليوم الثانى من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الاول بمحافظة قنا حيث بلغ عدد الحضور عشرة الاف مشاهد ليعكس قدرة جمهور الصعيد على انتقاء المواد الفنية الجادة والرغبة فى تذوق الوان ابداعية راقية . 

وكانت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء اشرف الداودى محافظ قنا والدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى قد شهدوا الليلة الثانية من فعاليات المهرجان بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وتألق خلالها النجم على الحجار بمجموعة مختارة من أعماله الشهيرة التى تحمل الكثير من المعانى السامية كما استضاف الحاج الضوى احد مشاهير يوتيوب باعتباره من ابناء الصعيد ليوجه رسالة الى اقرانه بضرورة اعلاء القيم النبيلة ، وسبقه فريق وسط البلد حيث تغنى بنخبه من المؤلفات التى تتناول احلام واهتمامات الشباب .
إيناس عبد الدايم: الفعاليات الإبداعية بـ الصعيد تعتمد على اللامركزية لتحقيق العدالة الثقافية
إيناس عبد الدايم: الفعاليات الإبداعية بـ الصعيد تعتمد على اللامركزية لتحقيق العدالة الثقافية
إيناس عبد الدايم: الفعاليات الإبداعية بـ الصعيد تعتمد على اللامركزية لتحقيق العدالة الثقافية
إيناس عبد الدايم: الفعاليات الإبداعية بـ الصعيد تعتمد على اللامركزية لتحقيق العدالة الثقافية
إيناس عبد الدايم: الفعاليات الإبداعية بـ الصعيد تعتمد على اللامركزية لتحقيق العدالة الثقافية
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