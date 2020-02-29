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رياضة

28 ميدالية متنوعة لفريق الخماسي الحديث لنادي سموحة

السبت 29/فبراير/2020 - 11:01 م
فريق الخماسي الحديث
فريق الخماسي الحديث بنادي سموحة
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حسام الحارتي
حصد فريق الخماسي الحديث بنادي سموحة نتائج طيبة خلال مشاركته في بطولة الجمهورية بعد أن حقق 28 ميدالية متنوعة علاوة علي عدد من المراكز المتقدمة في الترتيب العام.

وجاءت النتائج كالآتي:
حقق النادي المركز الأول فرق مرحلة 17 سنة رجال والمركز الأول فريق 19 سنة رجال المركز الأول فرق 21 سنة رجال علاوة علي المراكز الأول والثاني والثالث والرابع 21 سنة رجال.

بينما حقق الفريق المركز الثاني 15 سنه رجال والمركز الثاني فريق 15 سنه رجال والمركز الثاني 19 سنة رجال والمركز الثاني فردي 21 سنة بنات والمركز الثاني مرحلة عمومي رجال.

بينما حقق الفريق المركز الثالث فردي 17 سنه بنات والمركز الثالث فريق 17 سنة بنات والمركز الخامس 19 سنه بنات والمركز الخامس والسادس 17 سنه رجال والمركز السادس 15 سنة بنات.
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