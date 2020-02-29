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محافظات

تجربة جديدة لتربية دودة القز وإنتاج الحرير الطبيعي بالوادي الجديد

السبت 29/فبراير/2020 - 11:32 م
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد في مشروع تربية دودة القز
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منصور ابوالعلمين

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، مشروع تربية دودة القز وإنتاج الحرير الطبيعي بمركز الداخلة، وذلك في إطار خطة الدولة لتحويل الفكرة لمشروع قومي ينطلق من المحافظة لإنتاج الحرير.

ووجه الزملوط، بسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة والإسراع، بتنفيذ خطوات المشروع، مؤكدًا على حرص المحافظة على دعم مشروعات الشباب المبتكرة والمتميزة والتي تتيح فتح المجال للعديد من فرص العمل.

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وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قد تفقد ، مخبز بقرية الشيخ والي بمركز الداخلة وأشاد بتجربة إضافة دقيق البطاطا لإنتاج الخبز بعدد من المخابز.


ووجه المحافظ، خلال تفقده للمخبز، والذي ينتج الخبز من دقيق القمح والبطاطس بواقع 3/2 قمح و3/1 بطاطا، بدراسة تعميم التجربة بمخابز المحافظة، خاصة أن محصول البطاطا وفير الإنتاج وله فوائد صحية، حيث إنه منزوع السكر، مشيرًا إلى أن هذا الحل هو الأمثل لتوفير الخبز المدعم للمواطنين بتكاليف أقل.

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