أخبار البرلمان | تحرك عاجل من النواب بشأن تجميد رواتب المعلمين عند أساسي 2014.. وبشرى لطلاب طب امتياز.. لجنة الصحة تتدخل لحل أزمة مكافأة الـ 80%

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أثار عدم تنفيذ بعض مواد قانون مزاولة مهنة الطب، استياء الطلاب، بعد عدم التزام المسئولين –على حد قولهم- بتطبيق المادة 3 مكرر، من القانون رقم 154 لسنة 2019، الخاصة بمنح طلاب الامتياز مكافأة تدريبية.









قال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المواد السالبة للحريات التي يمكن توقيعها على المستثمرين؛ من أبرز الأسباب التي تجعل هناك خشية من ضخ الأموال الأجنبية في السوق، والمخاطرة بالاستثمارات القوية به.









قال النائب محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مواجهة فيروس كورونا منوط بها الطب الوقائي، ويجب توحيد الجهود بحيث لا يحدث أحد في هذا الشأن غير الإدارة المركزية للطب الوقائي، أو المتحدث باسم وزارة الصحة، مشيرًا إلى أنه جرى اجتماع باللجنة مع مساعد وزيرة الصحة لشئون الطب الوقائي، لبحث استعدادات الوزارة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.









وجهت النائبة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، اليوم، السبت، مقترحًا برلمانيًا إلى رئيس الوزراء، ووزيري الخارجية والصحة، بوضع استراتيجية عربية موحدة لمنع تفشي فيروس كورونا بعد انتشاره في عدد من الدول العربية.









تقدم النائب محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير المالية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن أجور المعلمين، وذلك إعمالًا للمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.









أصدرت لجنة الرياضة بحزب الوفد، برئاسة عباس حزين بيانًا بشأن الحالة العامة لظاهرة التعصب الجماهيري التي انتشرت مؤخرًا على الساحة الرياضية.









قال خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه قام بتقديم أكثر من 4 طلبات احاطة اضافة إلى استجواب بدور الانعقاد الماضي ضد وزيرتي الصحة والتضامن بشأن التقاعس في تفعيل قانون ذوي الاعاقة حتى الآن رغم إقراره منذ فترة طويلة.









أعربت هبة هجرس عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، عن استيائها بسبب عدم تفعيل قانون ذوي الاعاقة حتى الآن من جانب الحكومة، على الرغم من إقرارها منذ فترة طويلة وخروج اللائحة للنور ايضا، مؤكدة على أنها قامت بتقديم طلب إحاطة خلال دور الانعقاد السابق موجه لرئيس الحكومة إلا أنه حتى الآن لم تتم مناقشته.









أعرب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب عن أمله فى أن تتخذ لجنة تسعير الطاقة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والتى من المقرر عقدها مارس المقبل لإعادة النظر فى أسعار الطاقة للصناعة المصرية من الغاز والكهرباء القرارات الحاسمة والتى ترضى طموح اعضاء مجلس النواب بصفة عامة واعضاء لجنة الصناعة بصفة خاصة.









التقى اللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بأعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على هامش الفعاليات التي نظمتها الأكاديمية الوطنية التابعة لهيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد.