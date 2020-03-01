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تكنولوجيا

آبل تحذف هذا التطبيق من الأجهزة.. يعرض مستخدميه للخطر

الأحد 01/مارس/2020 - 12:00 ص
أبل تحذف تطبيق Clearview
أبل تحذف تطبيق Clearview من على أجهزتها
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ندى على
ذكرت شبكة CNN أن شركة أبل قامت بإيقاف تطبيق Clearview من على برنامج Apple developer أو برنامج مطورو آبل، والذى يقدم الدعم الهندسي للتطبيقات من شركة أبل، وبالتلى حذفه من على جميع أجهزتها.   

وقامت شركة أبل بإيقاف وإزالة تطبيق Clearview الذى يعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، وذلك لخرقه سياسات الشركة، وانتهاك خصوصية المستخدمين. 

وذكر موقع BuzzFeed News أن تطبيق Clearview يقوم على توفير إمكانية الوصول إلى التعرف على وجوه المستخدمين، وقال المدير التنفيذى لتطبيق Clearview إن فريق عمل التطبيق على اتصال بشركة أبل وإنهم يمتثلون لشروط وأحكام الشركة . 

وأضاف أن التطبيق قام ببناء قاعدة بيانات لأكثر من 3 مليارات صورة تم التقاطها من الإنترنت، موضحًا أنها تستخدم من قبل وكالات إنفاذ القانون والبنوك لحل الجرائم وكشف الاحتيال. 

وأثار تطبيق Clearview الجدل بعد تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز في يناير الماضى، كشفت فيه أن التقنية المستخدمة في تطبيق    Clearview سمحت لوكالات إنفاذ القانون الأمريكية بمطابقة صور وجوه غير معروفة بصور الأشخاص عبر الإنترنت مما يجعلهم عرضة للخطر، ويهدد أمانهم بانتهاك خصوصيتهم .  

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