AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس مسجل خطر تخصص فى سرقة السيارات بالقطامية

الأحد 01/مارس/2020 - 01:59 ص
صورة أرشيفية - سرقة
صورة أرشيفية - سرقة السيارات
Advertisements
رامى المهدى
قررت النيابة العامة حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه لاتهامه بسرقة السيارات بالقاهرة.

كان رجال الأمن تمكنوا من ضبط مسجل شقى خطر بالقاهرة لممارسته نشاطا إجراميا فى مجال سرقة السيارات.

وأكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم السيارات بمديرية أمن القاهرة قيام مسجل شقى خطر "سرقات عامة" - مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية بارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة القطامية مستقلا ً سيارة مبلغ بسرقتها، وبتفتيش السيارة المضبوطة بحوزته عُثر بداخلها على فرد خرطوش وطلقتان لذات العيار.

بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، واصطناعه لمستندات ملكية ولوحات معدنية لها خاصة بسيارات أخرى مماثلة لها فى الماركة واللون والموديل، وحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وأضاف بإرتكابه سيارة أخرى بذات الأسلوب، وتم ضبطها بإرشاده بمكان إخفائها.

بإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتين واتهماه بالسرقة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم سرقة السيارات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس عصابة مسلحة تخصصت في سرقة السيارات بمدينة السلام

سقوط عصابة تغير معالم السيارات المسروقة بالقاهرة

لغز مافيا العربيات.. سقوط أكبر عصابتين لسرقة وتغيير معالم السيارات في القاهرة.. وحادث يكشف عن لص الفيرنا في عين شمس.. وخلافات مالية وراء اختفاء سيارة مصر القديمة

ترشيحاتنا

بـ فستان شيفون .. نوال الزغبي تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد

بعد وفاة أول حالة.. أمريكا تحقق في كارثة بشأن فيروس كورونا

كورونا يواصل اجتياح العالم ويضرب دولة جديدة

قبل توديع الحياة.. عريس يتزوج حبيبة عمره داخل الرعاية المركزة.. صور

عمرو دياب يشعل مسرح المنارة فى التجمع الخامس بـ سهران .. شاهد

المهمة صعبة.. أول تعليق من الأهلي بعد الفوز على صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب يشعل مسرح المنارة فى التجمع الخامس بـ سهران .. شاهد

بعد طرحها رسميًا.. سعر ومواصفات سكودا كاروك 2020 skoda kodiaq في مصر..صور

وزير الرياضة ومجلس الاتحاد الدولي لليد في جولة تفقدية بالصالة المغطاة بأكتوبر