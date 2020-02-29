تامر بدوي: الأهلي تفوق على نفسه في الشوط الثاني أمام صن داونز

قال تامر بدوي المحلل الرياضي، إنه متخوف على النادي الأهلي من لقاء العودة أمام صن داونز في المباراة التي سوف تقام خلال الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.





انتهت أحداث مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا.





وأكد تامر بدوي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "لم أتوقع نتيجة مباراة اليوم خصوصا أن صن داونز لم يخسر أي لقاء طوال مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا العام".





وأضاف المحلل الرياضي: "أداء صن داونز طوال البطولة مخيف وكنت قلقا على الأهلي من لقاء اليوم ولكن الأهلي خيب توقعاتي واستطاع الفوز بالمباراة بنتيجة جيدة وإنه لم يدخل مرماه أي هدف على أرضية استاد القاهرة وهذه نقطة في صالحه وتعلي من فرص وصوله للدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا".





وأكمل بدوي: "الأهلي قدم مباراة جيدة في الشوط الثاني سواء من حيث الاستحواذ أو من حيث الفاعلية على المرمى وترجم فرصة في الشوط الثاني لأهداف وكنت أتمنى أن يزيد غلته من الأهداف ولكن الأهم أن لا يدخل في مرماه هدف".