هل تجاهل مصافحة فايلر.. كاميرا صدى البلد ترصد انفعال حسين الشحات بعد تغييره.. فيديو





وخرج الشحات من المباراة في الشوط الثاني ليفسح المجال للبديل وليد سليمان، لكن الشحات ظهر غير راضٍ عن التبديل.





خرج حسين الشحات من الملعب مسرعا وقابل المدرب الفني السويسري رينييه فايلر بفتور، بينما صافح باقي الجهاز الفني واللاعبين ثم اتجه الى الدكة ملقيا بحقيبة ملابس على الأرض.





و حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا مهما علي منافسه صن داونز بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا.







ويلتقي الأهلي مع صن داونز السبت المقبل في جنوب إفريقيا خلال لقاء الإياب. مباراة يحتاج فيها الأهلي إلى تفادي الخسارة بثلاثية فقط لبلوغ نصف النهائي.

بعد الأداء المتواضع الذي قدمه اللاعب حسين الشحات ظهير النادي الأهلي في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي على فريق صن داونز 2 - 0، واجه الشحات عتابا حارا من الجماهير بسبب تراجع مستواه في المباريات الأخيرة.