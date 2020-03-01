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حوادث

اليوم.. محاكمة المتهمين بذبح زوجين داخل شقتهما في الفيوم

الأحد 01/مارس/2020 - 09:02 ص
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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الفيوم- نبيل أبو السعود

تنظر اليوم الأحد محكمة جنايات وأمن الدولة العليا بالفيوم (دائرة الارهاب) محاكمه المتهمين بذبح زوجين داخل شقتهما بالفيوم برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، رئيس  محكمة جنايات وأمن الدولة العليا بالفيوم (دائرة الارهاب)  ، وعضوية المستشارين أحمد جنينة، ومحمود عبدالوهاب، وأمانة سر محمد البرعي، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلانى وشعبان العجمي بعد سماع الدفاع في قضية ذبح الزوجين داخل شقتهما في الفواخير بحي الشيخ حسن دائرة قسم ثان الفيوم.


وتعود أحداث القضية عندما تلقى اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العقيد محمد حافظ الحنبولي نائب مأمور قسم شرطة الفيوم ثان، بالعثور على جثة "فرحات أحمد يوسف" 76 سنة، على المعاش، وزوجته "نور الهدى .ع" 67 سنة، ربة منزل، مذبوحين داخل شقتهما في مساكن حي جنوب بمدينة الفيوم.


وتبين من التحريات التي يقودها الرائد محمد دعبس رئيس مباحث قسم الفيوم ثان أن الزوجين يقيما بمفردهما بشقة مملكوكة لهما بمساكن حي جنوب، وأنهما لم يتمكنا من الإنجاب.

وأوضحت التحريات أن الزوجة تجمع مبالغ مالية بنظام "الجمعية" بمبالغ كبيرة شهريًا.


كما بينت أن وراء واقعة ذبح الزوجين 4 متهمين يقيمون في المنطقة نفسها، وأنهم طرقوا باب شقة المجني عليهم، وعندما فتحت لهم الزوجة، اقتحموها وأحضر أحدهم سكين من داخل المطبخ، ذبح به الاثنين الآخرين الزوجين، وسرقوا مبالغ مالية كانت في البيت، ثم أغلقوا باب الشقة وفروا هاربين.

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