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حوادث

ضبط العديد من المخالفات والقضايا المتنوعة خلال 24 ساعة

الأحد 01/مارس/2020 - 04:02 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح - محمد العيسوى
قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية ، جاء أبرزها على النحو التالى:-

ففى مجال ضبط مخالفات مستلزمات الإنتاج الزراعى والطب البيطرى تم ضبط (3 مصانع أعلاف وأسمدة- 5 محل "جزارة") من بينها "مرخص، منتهى الترخيص، بدون ترخيص" بنطاق مديريتى أمن المنوفية والقليوبية بمضبوطات وزنت (341 طن أعلاف وأسمدة وخامات إنتاج) مجهولة المصدر، غير مسجلة بوزارة الزراعة، بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية.

و فى مجال حماية البيئة
عوادم السيارات تم ضبط (21) سيارة بنطاق مديرية أمن القيوبية لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة.

و فى المنشآت الصناعية تم ضبط (5) (مصانع وشركات) بنطاق مديرية أمن القليوبية– بالمخالفة لقانون البيئة .

و فى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط (37) قضية متنوعة.. بالمخالفة لقانون الصيد.

و فى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط (4) قضايا متنوعة بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية .

و فى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية ومنافع الرى والصرف تم ضبط (9) قضايا عبارة عن (عدم وجود تراخيص- إلقاء مخلفات).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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