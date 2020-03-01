تذبذب المعدن الأصفر بسبب فيروس كورونا .. نواب: اضطراب أسعار الذهب بعد تحقيق بورصات العالم لخسائر كبيرة.. و10% ارتفاعا خلال 4 أيام

برلماني: اضطراب أسعار الذهب بسبب انتشار فيروس كورونا وتراجع الاقتصاد العالمي

نائب: استقرار أسعار الذهب بعد السيطرة على فيروس كورونا

صناعة البرلمان: ارتفاع فى أسعار الذهب عالميا يوم الأثنين المقبل بسبب كورونا





أكد عدد من النواب أن اضطراب أسعار الذهب بين الارتفاع والانخفاض جاء نتيجة وجود اضطراب فى الأسواق العالمية بسبب انتشار فيروس كورونا، ما كان له انعكاس قوى على الاقتصاد العالمي ، كما أوضحوا أن فيروس كورونا أظهر حالة من الرعب فى العالم كله ، مما أثر على حركة التجارة العالمية ، كما أن الذهب يعتبر أحد المؤشرات التى تظهر الحالة الإقتصادية فى العالم ومدى استقرارها أو تذبذبها ، كما أشاروا إلى أنه حينما يتم السيطرة على فيروس كورونا فى العالم ، فإن ذلك سيؤدى إلى إستقرار أسعار الذهب.





قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إن اضطراب أسعار الذهب بين الارتفاع والانخفاض جاء نتيجة وجود اضطراب فى الأسواق العالمية بسبب انتشار فيروس كورونا، ما كان له انعكاس قوى على الاقتصاد العالمي.





وأضاف بدراوى لـ"صدى البلد" أن كل البورصات على مستوى العالم تحقق خسائر كبيرة فى الاسم تقدر برتيليونات الدولارات فى ظل انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن النفط البترولى انخفض من 70 دولارًا إلى أقل من 50 دولارًا.





وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن كل الأسواق العالمية فى حالة اضطراب شديد، خاصة أنه مع مرور الوقت أصبح فيروس كورونا ينتقل من دولة لاخرى، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا كان له تأثير على الاقتصاد العالمى، فى ظل عدم السيطرة على فيروس كورونا.





وتابع: إذا استمر التراجع فى الاقتصاد العالمى بسبب فيروس كورونا وعدم السيطرة عليه فإن ذلك سيؤدى إلى وجود تذبذب فى أسعار الذهب ، مشيرا إلى أن الجميع يرى ان الذهب أصبح ملاذا آمنا لذلك يلجأون إليه.





وقال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن فيروس كورونا أظهر حالة من الرعب فى العالم كله ، مما أثر على حركة التجارة العالمية ، مشيرا إلى أن الذهب يعتبر أحد المؤشرات التى تظهر الحالة الإقتصادية فى العالم ومدى استقرارها أو تذبذبها.





وأشار عبد النظير لـ"صدى البلد" إلى أن عدم استقرار أسعار الذهب من إرتفاع وإنخفاض فى سعره ، جاء بسبب انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم.





وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أنه حينما يتم السيطرة على فيروس كورونا فى العالم ، فإن ذلك سيؤدي إلى استقرار أسعار الذهب.



وقال النائب سمير البطيخى ،عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن جلسات البورصة حدثت بها هزات خلال الأيام الماضية بعد انتشار فيروس كورونا فى عدد من دول العالم ، حتى وصلت بورصة أمريكا إلى 4000 نقطة ، وبالتالى حينما تحدث هزة فى بورصة أمريكا وهونج كونج فمن الطبيعى ان تتأثر باقى البورصات.

وأشار البطيخى لـ"صدى البلد" إلى أن الكثير لجأ إلى الذهب كملاذ امن بعد حدوث هزة فى البورصات العالمية ، مؤكدا أنه خلال 4 أيام إرتفعت أسعار الذهب عالميا إلى 10%.

وأوضح عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن اوقية الذهب كانت تصل قبل انتشار فيروس كورونا إلى 1520 دولار ، إلا انها وصلت إلى 1620

دولار للوقية بعد انتشار كورونا ، وبالتالى فإن هذا الإرتفاع مبالغ فيه.

وتابع: خام البترول "برنت" انخفض إلى 50 دولار ، بعد انتشار فيروس كورونا ، حيث كان يصل إلى 72 دولار قبل انتشار فيروس كورونا.

وتوقع ان ترتفع أسعار الذهب مرة أخرى فى جلسات البورصة العالمية يوم الإثنين المقبل ، بحيث يصعد من 10 إلى 15 دولار للوقية ، على ان تستقر أسعار الذهب بعد تعافي الأسهم فى البورصات العالمية.



وواصلت أسعار الذهب تذبذبها، فبعد أن انخفضت أسعار الذهب بختام تعاملات أمس الأول ، انخفاضًا حادًا، هذا قد ارتفعت أسعار الذهب أمس السبت ولكن بشكل طفيف، حيث ارتفعت أسعار الذهب أمس بمقدار 3 جنيهات السعر بختام تعاملات أمس الأول.





وسجّلت أسعار الذهب أمس السبت من عيار 21 مستوى 690 جنيها للجرام بعد أن كانت أمس الأول 688 جنيها للجرام، أما اسعار الذهب أمس من عيار 18 سجل فقد سجل 591 جنيها بعد أن كانت أمس 590 جنيها للجرام.





وسجلت أسعار الذهب من عيار 24 مستوى 789 جنيها بعد أن كانت أمس الأول 786 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات، وكذا سجّل عيار 14 مستوى 460 جنيها بعد أن كانت أمس الأول 459 جنيها للجرام.





وسجل الجنيه الذهب 5,520 جنيهًا، بارتفاع 16 جنيها عن سعره أمس الأول، وسجّل أسعار الذهب للأوقية الواحدة مستوى 24,525 جنيها، وسجل اسعار الذهب للكيلو جرام 788,571 جنيه.