كريم قاسم: لهذا السبب شاركت بـ مملكة إبليس

عبر كريم قاسم عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "مملكة ابليس" وكشف لـ"صدى البلد" عن الأسباب التي حمسته للتواجد في العمل.

وقال": حينما عرفت أن المؤلف محمد أمين راضي هو من قام بكتابة العمل وافقت على الفور"، لافتا إلى أنه من المتابعين له ويحب أعماله، وأكد أنه تفاجأ بردود الأفعال على العمل خاصة أنه يعرض على منصة إلكترونية.

وتابع: "سعدت بشخصية حماصة، فهى مختلفة عما قدمته من قبل", مشيرا إلى أن الشخصية جذبته كونها في عالم يميل إلى الخيال، كما أن الدور مكتوب بشكل جيد وكان أكبر مما ظهر للجمهور ولكن حذف منه بسبب الرقابة.

مسلسل مملكة إبليس يعتمد على فانتازيا شعبية من خلال أحداث خيالية ليس لها علاقة بالواقع داخل حارة شعبية.

المسلسل من تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى وبطولة كريم قاسم، أحمد داود، محمود الليثي، صبري فواز، غادة عادل، سلوى خطاب، رانيا يوسف، خالد أنور، أسماء جلال، إيمان العاصي.