ضبط ألف قضية تموينية متنوعة بالمحافظات

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، و للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع.





أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:





تم ضبط (1153) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" .. أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط (16) قضية بنطاق محافظات (القاهرة الكبرى ومنطقتى شرق وغرب الدلتا والبحر الأحمر) ضد أصحاب المخابز البلدية لقيامهم بتجميع والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم بإجمالى (45,050) طن، وذلك ببيعاها فى السوق السوداء مستولين على أموال الدعم بدون وجه حق وقدرت بمبالغ إجماليها (245,522) ألف جنيه.





كما تم ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة المطرية بـ (محافظة القاهرة).. لتلاعبه وإختراقه نظام تشتغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية بصفة يومية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه فى السوق السوداء وإستيلاءه على (1,140,333) جنيه "مليون مائة وأربعون ألف وثلاثمائة ثلاثة وثلاثون جنيهًا" قام بالإستيلاء عليها بدون وجه لحق.. طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية.





فيما تم ضبط مالك مصنع لإنتاج المقرمشات "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العبور (بمحافظة القليوبية) لقيامه بإعادة تدوير المقرمشات من مرتجعات الأسواق مجهولة المصدر بكميات قدرها (1,918) طن معبأة داخل أجولة وإدخالها فى عملية الإنتاج وضبط (936) عبوة "سناكس" منتج نهائى معبأة داخل عبوات بدون بيانات لتاريخ الإنتاج والصلاحية تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





وفى سياق متصل تم ضبط (40) قضية بنطاق محافظات (القاهرة الكبرى ومنطقتى شرق وغرب الدلتا) ضد مالكى ومسئولى المحلات غير المرخصة لبيع قطع غيار السيارات المهربة جمركيًا ومجهولة المصدر والمقلدة للعلامات التجارية.. لقيامهم بإدارة منشأة بدون ترخيص وحيازتهم كميات تقدر إجماليها (3,351) ألف قطعة غيار سيارات لموديلات وماركات مختلفة.





كما تم ضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى شركات الأدوات الكهربائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الهرم (بمحافظة الجيزة) لحيازته (62,400) ألف قطعة أدوات كهربائية متنوعة مهربة جمركيًا بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية مدخلًا الغش والتدليس على جمهورالمستهلكين.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



