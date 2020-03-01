AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط ألف قضية تموينية متنوعة بالمحافظات

الأحد 01/مارس/2020 - 05:00 ص
صورة أرشيفية - سلع
صورة أرشيفية - سلع
Advertisements
مصطفى الرماح - محمد العيسوى
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، و للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع. 

أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

تم ضبط (1153) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" .. أبرزها القضايا الآتية:-
ضبط (16) قضية بنطاق محافظات (القاهرة الكبرى ومنطقتى شرق وغرب الدلتا والبحر الأحمر) ضد أصحاب المخابز البلدية لقيامهم بتجميع والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم بإجمالى (45,050) طن، وذلك ببيعاها فى السوق السوداء مستولين على أموال الدعم بدون وجه حق وقدرت بمبالغ إجماليها (245,522) ألف جنيه.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة المطرية بـ (محافظة القاهرة).. لتلاعبه وإختراقه نظام تشتغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية بصفة يومية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه فى السوق السوداء وإستيلاءه على (1,140,333) جنيه "مليون مائة وأربعون ألف وثلاثمائة ثلاثة وثلاثون جنيهًا" قام بالإستيلاء عليها بدون وجه لحق.. طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية.

فيما تم ضبط مالك مصنع لإنتاج المقرمشات "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العبور (بمحافظة القليوبية) لقيامه بإعادة تدوير المقرمشات من مرتجعات الأسواق مجهولة المصدر بكميات قدرها (1,918) طن معبأة داخل أجولة وإدخالها فى عملية الإنتاج وضبط (936) عبوة "سناكس" منتج نهائى معبأة داخل عبوات بدون بيانات لتاريخ الإنتاج والصلاحية تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وفى سياق متصل تم ضبط (40) قضية بنطاق محافظات (القاهرة الكبرى ومنطقتى شرق وغرب الدلتا) ضد مالكى ومسئولى المحلات غير المرخصة لبيع قطع غيار السيارات المهربة جمركيًا ومجهولة المصدر والمقلدة للعلامات التجارية.. لقيامهم بإدارة منشأة بدون ترخيص وحيازتهم كميات تقدر إجماليها (3,351) ألف قطعة غيار سيارات لموديلات وماركات مختلفة.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى شركات الأدوات الكهربائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الهرم (بمحافظة الجيزة) لحيازته (62,400) ألف قطعة أدوات كهربائية متنوعة مهربة جمركيًا بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية مدخلًا الغش والتدليس على جمهورالمستهلكين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتائج إيجابية.. ضبط 1025 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

ضبط 21 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر داخل مصنع بالإسكندرية

مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

جهود الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق خلال 24 ساعة

ضبط 1040 قضية تموينية متنوعة على مستوى الجمهورية

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تحذر من استخدام الكمامات لهذا السبب.. شاهد

ليلة صعبة.. تعليقات صحف جنوب أفريقيا على سقوط صن داونز أمام الأهلي

بـ فستان شيفون .. نوال الزغبي تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد

جماهير الترجي تعتدي على حكم مباراة الزمالك خلال جولة بالقاهرة | تفاصيل

فعل خاطئ يرتكبه البعض عند كفارة الحلفان

حقيقة اعتداء لاعبي الترجي التونسي على حكم لقاء الزمالك خلال جولة سياحية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيراني يلحس ضريح بطريقة مقززة بسبب كورونا .. فيديو

وحش الصحراء.. مواصفات السيارة دودج رام dodge ram.. صور

عمرو دياب يشعل مسرح المنارة فى التجمع الخامس بـ سهران .. شاهد