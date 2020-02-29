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رياضة

آرسنال يسخر من ليفربول بعد خسارته من واتفورد

السبت 29/فبراير/2020 - 11:36 م
ليفربول
ليفربول
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إسماعيل محمود
خسر نادي ليفربول، أمام مضيفه نادي واتفورد، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين، من الدوري الإنجليزي.

وبهذه النتيجة، يكون ليفربول، قد تعرض للخسارة للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي، وتتوقف سلسلة انتصاراته عند 18 مباراة متتالية.

ونشر ارسنال عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر تغريدة بعد انتهاء المباراة، جاء فيها كلمة Phew، وهي تعبر عن السخرية، حيث نالت إعجاب الآلاف من مشجعي النادي.

يذكر أن نادي ارسنال هو النادي الإنجليزي الوحيد الذي أنهى الدوري بدون هزيمة، وكان هذا عام 2004، وكان ليفربول يهدد انفراد ارسنال بهذا الإنجاز، لكن خسارة اليوم قضت على أحلامهم بمشاركة ليفربول دوري اللاهزيمة.
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