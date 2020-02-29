حظ عاثر | زوجان يكتشفان 150 ثعبانا بعد شرائهما منزلا جديدا .. شاهد

ماذا لو اشتريت منزلًا جديدا واكتشفت أنه مسكون بالأفاعي، هذا ما واجهه زوجان من ولاية "كولورادو" الأمريكية حين اشتريا منزلًا جديدًا للعيش فيه.





وحسب صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، تفاجأ كل من شاينون مكفادين ورويس روبينز بـ150 ثعبانا تعيش أسفل السطح الخلفي لمنزلهما الجديد الذي اشترياه في شارع رشمور ، إليزابيث ، بولاية كولورادو.





وعثر الزوجان على الثعابين حينما رأوا مخلوقات غريبة تبرز من الثقوب المتواجدة أسفل السطح الخلفي لمنزلهما.





وقال الزوجان أنهما بدآ في رؤية رءوس الأفعى تظهر بين الشرائح الخشبية في فناء الطابق الأرضي لمنزلهما، ومع ارتفاع درجة حرارة الجو ، ظهرت المزيد من الثعابين في الفناء وحول المنزل وحتى داخل المنزل.

وأقدم الزوجان على استخدام مبيد قاتل، بعد اكتشاف عرين لأفعى كبير أسفل السطح الخلفي للمنزل.





وبعد رش المبيدات القاتلة في منزلهما تم القضاء على أكثر من 150 ثعبانا كانت تعشش بمنزلهما الجديد.