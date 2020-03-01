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حوادث

اليوم.. محاكمة 73 متهما في قضية فض اعتصام رابعة

الأحد 01/مارس/2020 - 06:29 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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أحمد مهدى - عمرو خليفة
تستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، رئيس محكمة الجنايات، إجراءات محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " فض اعتصام رابعة".

وكانت المحكمة انتهت من سماع أقوال اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة أثناء أحداث رابعة ، وقال إنه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة فتم تجهيز المأمورية وتوجهنا الي جميع المحاور ونفاذا للأذن بالفض تم إنذار المتجمعين طبقا للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه الي تحديد طريق للعبور الامن وبعدها حدث وفيات في اول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يختلط المسلحين وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام .

ويواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
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