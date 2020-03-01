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حوادث

جهود أمنية متواصلة لمواجهة حالات الإتجار بالمواد المخدرة بمحيط المدارس والجامعات والمعاهد

الأحد 01/مارس/2020 - 07:01 ص
صورة أرشيفية - مواد
صورة أرشيفية - مواد مخدرة
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مصطفى الرماح - محمد العيسوى
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بتوجيه حملة أمنية مُكبرة إستهدفت محيط المدارس والجامعات والمعاهد، لضبط مروجى المواد المخدرة بكافة أنواعها لحماية الشباب وحفظ الأمن بمحيط تلك المنشآت ، وعقب إتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية .

أسفرت نتائج جهود الحملة خلال 72 ساعة عن ضبط (18) قضية "إتجار وحيازة مواد مخدرة" بلغ عدد المتهمين فيها (23) متهمًا، وبحوزتهم المضبوطات الآتية:

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 650 جرام )، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1,150 كيلو جرام ) ، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 1,960 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الفودو وزنت ( 1,10 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الآيس وزنت ( 15 جرام)، و عدد (290 ) قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية، و عدد (700 ) قرص مخدر لعقار الترامادول .


كما تم ضبط عدد (120) قرص مخدر لعقار الكبتاجون، و مبلغ مالى بحوزة المتهمين قدره (36,505 ألف جنيه – 22 هاتف محمول- 3 سيارات - 3 دراجات نارية - 3 قطع سلاح أبيض – فرد خرطوش - 4 طلقات خرطوش).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
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