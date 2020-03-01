جهود أمنية متواصلة لمواجهة حالات الإتجار بالمواد المخدرة بمحيط المدارس والجامعات والمعاهد

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بتوجيه حملة أمنية مُكبرة إستهدفت محيط المدارس والجامعات والمعاهد، لضبط مروجى المواد المخدرة بكافة أنواعها لحماية الشباب وحفظ الأمن بمحيط تلك المنشآت ، وعقب إتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية .





أسفرت نتائج جهود الحملة خلال 72 ساعة عن ضبط (18) قضية "إتجار وحيازة مواد مخدرة" بلغ عدد المتهمين فيها (23) متهمًا، وبحوزتهم المضبوطات الآتية:





كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 650 جرام )، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1,150 كيلو جرام ) ، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 1,960 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الفودو وزنت ( 1,10 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الآيس وزنت ( 15 جرام)، و عدد (290 ) قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية، و عدد (700 ) قرص مخدر لعقار الترامادول .









كما تم ضبط عدد (120) قرص مخدر لعقار الكبتاجون، و مبلغ مالى بحوزة المتهمين قدره (36,505 ألف جنيه – 22 هاتف محمول- 3 سيارات - 3 دراجات نارية - 3 قطع سلاح أبيض – فرد خرطوش - 4 طلقات خرطوش).





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات الأمنية.