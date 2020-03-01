مفهوم جديد للمشاركة.. منتدى توظيف لـ محافظة القاهرة 12 مارس

أعلنت محافظة القاهرة عن إقامة منتدى التوظيف الثاني تحت عنوان " مفهوم جديد للمشاركة من أجل التنمية وريادة الأعمال" .





ومن المقرر أن يكون المنتدى في الفترة من 12 وحتى 14 مارس بحديقة الجزيرة بالأوبرا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.





وأضاف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الملتقى يضم كبرى الشركات في المجالات المختلفة كالمقاولات وإدارة المشروعات والأدوية والأمن والحراسة والنظافة ، إضافة إلى شركات سوبر ماركت كبرى بالشراكة المصرية السعودية .. مشيرًا إلى أن هذه الشركات تقدم للشباب فرص عمل مرتبات مجزية ، الى جانب توفير التأمين الصحي والاجتماعي لهم ، والتأمين ضد الحوادث .

وأشار المحافظ إلى أنه يشارك بالملتقى أيضًا مجموعة من كبرى شركات التدريب التي تقدم للشباب منح تدريبية مجانية في مجالات المبيعات والتسويق الالكتروني والحاسبات والشبكات والبرامج ، إلى جانب تأهيلهم في مجال التدريب الوظيفي وإعداد القادة وإدارة الأزمات .





جدير بالذكر أن محافظ القاهرة افتتح ملتقى التوظيف الأول الذي تنظمه المحافظة تحت عنوان " استثمار الشباب " بحديقة الجزيرة بمشاركة 100 شركة من كبرى الشركات في مجالات التأهيل والتوظيف ، ومعرض يضم 41 مشروعا منتجا مقاما بالفعل على أرض الواقع ساهم فيها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمثال تشجيعى لرواد الملتقى من الشباب على بدء مشاريعهم ، وذلك يوم 3 فبراير الماضي.