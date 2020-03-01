بحضور زاهي حواس.. البحث العلمي تطلق أولى فعاليات شهر العلوم المصري.. اليوم

أعلن د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى عن بدء فعاليات شهر العلوم المصرى للعام السابع على التوالي اليوم الأحد بمسرح السلام بأكاديمية البحث العلمي بمحاضرة عامة للعالم المصري زاهي حواس. وشهر العلوم المصرى تنظمه الأكاديمية فى شهر مارس من كل عام منذ عام 2014، بالتعاون مع الجامعات الحكومية والخاصة والمكتبات العامة والجمعيات الأهلية والشركات الخاصة والمؤسسات البحثية ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلي المبادرات الشبابية والطلابية؛ المعنية بتبسيط العلوم والتعليم الإبداعي تحت مظلة واحدة.





وتشتمل أجندة شهر العلوم هذا العام على أكثر من 1500 فاعلية فى الثقافة العلمية والابتكار والتعليم الإبداعى للعلوم فى جميع محافظات الجمهورية بمشاركة أكثر من 200 ألف مشارك، وذلك بغرض تعزيز المشاركة المجتمعية في مجال العلم والتكنولوجيا ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار.





وأضاف صقر أنه في الثلاثة أعوام الأخيرة بلغ عدد الفعاليات الميدانية فى الفترة من 2017 وحتى عام 2019 مايزيد عن 2650 فاعلية بحضور 450000 فرد، وبلغت الفعاليات العلمية على شبكة الإنترنت ما يزيد عن 6200 فاعلية ، كما بلغ عدد الفعاليات الميدانية التي تنفذها الأكاديمية بالمحافظات المختلفة ما يزيد عن 700 فعالية وبحضور 85000 فرد.



