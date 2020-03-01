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تعليم

قبل افتتاح شهر العلوم المصري.. تعرف علي فعاليات الأسبوع الأول

الأحد 01/مارس/2020 - 10:02 ص
أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي
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نهلة الشربيني
تنطلق اليوم فعاليات شهر العلوم المصرى للعام السابع على التوالي بمسرح السلام بأكاديمية البحث العلمي بمحاضرة عامة للعالم المصري زاهي حواس.

وأعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فعاليات شهر العلوم المصرى تنظمها الأكاديمية خلال شهر مارس من كل عام منذ عام 2014، بالتعاون مع الجامعات الحكومية والخاصة والمكتبات العامة والجمعيات الأهلية والشركات الخاصة والمؤسسات البحثية ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلي المبادرات الشبابية والطلابية؛ المعنية بتبسيط العلوم والتعليم الإبداعي تحت مظلة واحدة.

حيث تشتمل أجندة شهر العلوم هذا العام على أكثر من 1500 فاعلية فى الثقافة العلمية والابتكار والتعليم الإبداعى للعلوم فى جميع محافظات الجمهورية بمشاركة أكثر من 200 ألف مشارك، وذلك بغرض تعزيز المشاركة المجتمعية في مجال العلم والتكنولوجيا ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وللتسجيل لحضور فعاليات شهر العلوم المصري.. عبر هذا الرابط:  https://forms.gle/m4YypCq8JRmZgtJZ8
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