محافظ البحر الأحمر يكشف سر زيارة "مدبولى".. ويؤكد: ليست بسبب كورونا | شاهد

نفي اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن تكون زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، إلى المحافظة بسبب إصابات سائحين بفيروس كورونا، موضحًا أن زيارة رئيس مجلس الوزراء كانت من أجل افتتاح المتحف.





وأضاف محافظ البحر الأحمر، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ONE" الفضائية، ان زيارة رئيس الوزراء كان من المفترض أن تكون منذ شهر ونصف، ولكنها تأخرت لترتيب افتتاح المتحف.





وأوضح اللواء عمرو حفني، أنه لا داعى لحالة الانزعاج وحالة القلق المفروضة على السوشيال ميديا بعد الإعلان عن إصابات سائحين.





وأكمل محافظ البحر الأحمر، أن هناك سيارة عبارة عن كبسولة لا يتم التعامل باليد ولكنها تدار إلكترونيا، مشيرًا إلى أن السيارة تقوم بنقل الشخص إلى المكان المخصص ويرسل التحليل إلى المعامل المركزية، وحتى الآن كافة النتائج سلبية ومن تم الكشف عنهم حالتهم الصحية جيدة.



