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محافظ البحر الأحمر يكشف سر زيارة "مدبولى".. ويؤكد: ليست بسبب كورونا | شاهد

الأحد 01/مارس/2020 - 02:06 ص
اللواء عمرو الحفني
اللواء عمرو الحفني
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محمد حليم قنديل
نفي اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن تكون زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى المحافظة بسبب إصابات سائحين بفيروس كورونا، موضحًا أن زيارة رئيس مجلس الوزراء كانت من أجل افتتاح المتحف.

وأضاف محافظ البحر الأحمر، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ONE" الفضائية، ان زيارة رئيس الوزراء كان من المفترض أن تكون منذ شهر ونصف، ولكنها تأخرت لترتيب افتتاح المتحف.

وأوضح اللواء عمرو حفني،  أنه لا داعى لحالة الانزعاج وحالة القلق المفروضة على السوشيال ميديا بعد الإعلان عن إصابات سائحين.

وأكمل محافظ البحر الأحمر، أن هناك سيارة عبارة عن كبسولة لا يتم التعامل باليد ولكنها تدار إلكترونيا، مشيرًا إلى أن السيارة تقوم بنقل الشخص إلى المكان المخصص ويرسل التحليل إلى المعامل المركزية، وحتى الآن كافة النتائج سلبية ومن تم الكشف عنهم حالتهم الصحية جيدة.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتح  أول متحف آثار بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار والقيادات المختلفة من مجلس الوزراء، ووزارة السياحة والآثار محافظة البحر الأحمر.
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