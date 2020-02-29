أثناء عبورها كوبري خشبياً.. مصرع طفلة غرقًا في مياه ترعة بـ كفر الشيخ

لقيت تلميذة بالمرحلة الابتدائية مقيمة بإحدى قرى مطوبس بكفر الشيخ، مصرعها غرقًا بترعة القرية، أثناء عبورها كوبري خشبياً.





وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا يفيد انتشال أهالي قرية البرانية لجثة الطفلة "أ.م" 10 سنوات تلميذة بالمرحلة الابتدائية، ومقيمة بذات القرية.





وتبين أن التلميذة انزلقت قدمها أثناء عبورها كوبري خشبي، ما أدى إلى سقوطها بالمياه، ووفاتها غرقًا، وانتشل الأهالي جثتها.





بانتداب مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة، إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 1494 لسنة 2020م، إداري مركز مطوبس، وصرحت النيابة بدفن الجثة.





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