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رياضة

أخبار الرياضة .. جماهير الترجي تعتدي على حكم مباراة الزمالك بالقاهرة.. ومدرب صن داونز في ورطة بعد الهزيمة من الأهلي

السبت 29/فبراير/2020 - 11:46 م
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم السبت مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :


- حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا مهما علي منافسه صن داونز بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا.


- سجّل فريق واتفورد الهدف الثالث في شباك ضيفه ليفربول، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة رقم 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".


- حقق فريق واتفورد فوزا كاسحا بثلاثة أهداف دون رد في شباك ضيفه ليفربول، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وجاءت الأخبار المتعلقة بمباراة ليفربول كالاتي:






- اعتدت مجموعة من مشجعي نادي الترجي الرياضي التونسي، على الحكم المغربي رضوان جيد، الذي أدار مباراة فريقهم أمام نادي الزمالك، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


- علق مجدى عبد الغني عضو اتحاد الكرة علي هجوم عدد كبير من متابعي السوشيال ميديا، عليه، بعد تداول صور له وهو يبكي في عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وبعدها بساعة يضحك في حفل زفاف ابنة الإعلامي مدحت شلبي وبنفس الملابس. 


- يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، إلى جنوب إفريقيا ، غدا الأحد، استعدادا لمواجهة منافسه صن داونز الجنوب أفريقي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.


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