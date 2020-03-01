البابا فرانسيس يلغي ارتباطاته الرسمية بعد تعرضه لنزلة برد شديدة

ألغى البابا فرانسيس ارتباطاته الرسمية لليوم الثالث على التوالي بعد تعرضه لنزلة برد بدت عليه خلال ظهوره الأخير.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، لم يلغ فرانسيس البالغ من العمر 83 عامًا ، والذي فقد جزءًا من الرئة بسبب مرض تنفسي عندما كان شابًا ، فعالياته الرسمية منذ توليه منصبه منذ سبع سنوات.

وقال المكتب الصحفي للفاتيكان إنه مستمر في العمل من مقر إقامته في فندق سانتا مارتا في الفاتيكان ويستقبل أشخاصًا على انفراد.

وأفادت الصحيفة أن فرانسيس ألغى مقابلاته الجماهيرية، وذلك لتعرضه لنزلة برد قوية خلال لقائه الجماهيري الأخير .

من المتوقع أن يغادر فرانسيس الفاتيكان يوم الأحد مع كبار البيروقراطيين في الكرسي الرسولي لمدة أسبوع للتدريبات الروحية في الريف الروماني.