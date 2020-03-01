خالد الغندور يهنئ الأهلي بالفوز على صن داونز.. ويؤكد: كارتيرون أفضل من جروس

مازح الإعلامى خالد الغندور جماهير الزمالك بعد سلسلة النتائج الجيدة التي يقدمها الفرنسي كارتيرون المدير الفني مع الفريق الأبيض قائلا "نقدر نقول دلوقتى كارتيرون أفضل من جروس 900 مرة".
وأضاف الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوى على قناة الزمالك: "الأهلي لن يتعثر في الدوري المصري والزمالك يلعب على المركز الثانى المؤهل لدوري أبطال أفريقيا".
وهنأ الغندور الأهلى بعد الفوز على صن داونز الجنوب أفريقى بثنائية نظيفة سجلها التونسي علي معلول في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد القاهرة ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.