خالد الغندور يهنئ الأهلي بالفوز على صن داونز.. ويؤكد: كارتيرون أفضل من جروس

مازح الإعلامى خالد الغندور جماهير الزمالك بعد سلسلة النتائج الجيدة التي يقدمها الفرنسي كارتيرون المدير الفني مع الفريق الأبيض قائلا "نقدر نقول دلوقتى كارتيرون أفضل من جروس 900 مرة".





وأضاف الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوى على قناة الزمالك: "الأهلي لن يتعثر في الدوري المصري والزمالك يلعب على المركز الثانى المؤهل لدوري أبطال أفريقيا".



