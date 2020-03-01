انتظام العمل باستقبال مستشفى بنها الجامعى بعد إصلاح تسرب المياه ..صور

أعلنت جامعة بنها انتظام سير العمل فى أقسام الإستقبال بالمستشفى الجامعي وتشغيله فى مكانه بالطابق الأرضي واستقبال جميع الحالات المرضية بعد إصلاح أحد الأعطال المفاجئة لتسرب المياه فى اقل من 24 ساعة.





وقال الدكتور طارق عيسوى مدير مستشفى بنها الجامعى أن استقبال المستشفى لم يتوقف نهائيا حيث تم نقل المرضى الى مكان اخر منذ حدوث العطل المفاجئ في ماسورة مياه أعلى القسم.





وأضاف عيسوى أن العطل لم يؤثر على أى شىء سواء على العاملين أو المرضى داخل المستشفى مؤكدا أن هدفنا جميعا تقديم أفضل خدمة طبية متميزة بسهولة ويسر المترددين على المستشفى أو المحجوزين لتلقي العلاج.





من جانبه أكد الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي للجامعة أنه بناء على تكليفات الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة تم التحرك والدفع بفريق من الإدارة الهندسية وإحدى الشركات الوطنية وتم اصلاح الاعطال واعادة تركيب سقف مستعار جديد وتركيب جميع وحدات الإنارة وإصلاح أسباب تسرب المياه.





واشار سعيد الى ان حدوث عطل تسرب المياه ليس له اى علاقة بغرف العمليات الجديدة الجاري إنشاؤها، حيث إنها بعيدة تماما عن قسم الإستقبال كما ان العطل لم يؤثر على تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمترددين على المستشفى.





يذكر أن الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب ورئيس إدارة المستشفيات الجامعية قد قام بعمل جولة تفقدية للمستشفيات الجامعية وذلك لتفقد آثار تسرب المياه بقسم الاستقبال مشيرا الى أن العمل بمستشفى بنها الجامعى لم يتوقف عن أداء الخدمة الطبية على إثر هذه الواقعة.