AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

انتظام العمل باستقبال مستشفى بنها الجامعى بعد إصلاح تسرب المياه ..صور

الأحد 01/مارس/2020 - 01:48 ص
مستشفى بنها الجامعى
مستشفى بنها الجامعى
Advertisements
إبراهيم الهوارى

أعلنت جامعة بنها انتظام سير العمل فى أقسام الإستقبال بالمستشفى الجامعي وتشغيله فى مكانه بالطابق الأرضي واستقبال جميع الحالات المرضية  بعد إصلاح أحد الأعطال المفاجئة لتسرب المياه فى اقل من 24 ساعة.


وقال الدكتور طارق عيسوى مدير مستشفى بنها الجامعى أن استقبال المستشفى لم يتوقف نهائيا حيث تم نقل المرضى الى مكان اخر منذ حدوث العطل المفاجئ في ماسورة مياه أعلى القسم.


وأضاف عيسوى أن العطل لم يؤثر على أى شىء سواء على العاملين أو المرضى داخل المستشفى مؤكدا أن هدفنا جميعا  تقديم أفضل خدمة طبية متميزة بسهولة ويسر المترددين على المستشفى أو المحجوزين لتلقي العلاج.


من جانبه أكد الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي للجامعة أنه بناء على تكليفات الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة تم التحرك والدفع بفريق من الإدارة الهندسية وإحدى الشركات الوطنية وتم اصلاح الاعطال واعادة تركيب سقف مستعار جديد وتركيب جميع وحدات الإنارة وإصلاح أسباب تسرب المياه.


واشار سعيد الى ان حدوث عطل تسرب المياه ليس له اى علاقة بغرف العمليات الجديدة الجاري إنشاؤها، حيث إنها بعيدة تماما عن قسم الإستقبال كما ان العطل لم يؤثر على تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمترددين على المستشفى.


يذكر أن الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب ورئيس إدارة المستشفيات الجامعية قد قام بعمل جولة تفقدية للمستشفيات الجامعية وذلك لتفقد آثار تسرب المياه بقسم الاستقبال مشيرا الى أن العمل بمستشفى بنها الجامعى لم يتوقف عن أداء الخدمة الطبية على إثر هذه الواقعة.

انتظام العمل باستقبال مستشفى بنها الجامعى بعد إصلاح تسرب المياه ..صور
انتظام العمل باستقبال مستشفى بنها الجامعى بعد إصلاح تسرب المياه ..صور
انتظام العمل باستقبال مستشفى بنها الجامعى بعد إصلاح تسرب المياه ..صور
انتظام العمل باستقبال مستشفى بنها الجامعى بعد إصلاح تسرب المياه ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في زيارة مفاجئة.. محافظ الشرقية يطلب تقريرا باحتياجات مستشفى أبو كبير المركزي

لفتة إنسانية من وزير التعليم العالي تجاه سيدة مسنة بمستشفى بنها .. فيديو وصور

خلال تفقده مستشفى بنها.. وزير التعليم العالي يأمر بقياس ضغط مريضة ..فيديو وصور

وزير التعليم العالي يزور مستشفيات جامعة بنها.. عبدالغفار: 500 مليون جنيه لتطوير أقسام الطوارئ بالمستشفيات الجامعية.. وتطبيق 365 صحة يحقق نجاح التواصل بين المواطنين

جامعة بنها: انتظام العمل بالمستشفى الجامعى وخط ساخن لتلقى الشكاوى

مستشفى بنها الجامعى:هدفنا خدمة المرضى وانتظام العمل فى جميع الأقسام

ترشيحاتنا

برئاسة الخطيب | الأهلي وصن داونز على طائرة واحدة .. تفاصيل

الأهلي يكشف حقيقة إصابة معلول أمام صن داونز ..فيديو

قطر تكشف حقيقة المصالحة مع الدول العربية

تعليق تركي آل الشيخ على فوز الأهلي أمام صن داونز

علي معلول يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك صن داونز

حسين الشحات يتصدر تويتر بعد أدائه مع الاهلي أمام صن داونز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب يشعل مسرح المنارة فى التجمع الخامس بـ سهران .. شاهد

بعد طرحها رسميًا.. سعر ومواصفات سكودا كاروك 2020 skoda kodiaq في مصر..صور

وزير الرياضة ومجلس الاتحاد الدولي لليد في جولة تفقدية بالصالة المغطاة بأكتوبر