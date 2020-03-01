احترسي.. 4 أنواع من النساء أكثر عرضة للإجهاض

تظل الفتاة تحلم بالأمومة منذ طفولتها، وعندما تكبر وتصبح أم تصاب بحالة نفسية سيئة عندما تفقد جنينها وتتعرض للأجهاض، لذلك نقدم بعض أسباب حدوث الأجهاض وفقا لما نشره موقع ويب طب.









ما الذي يسبب الاجهاض

تحدث معظم حالات الإجهاض عندما يعاني الطفل الذي لم يولد بعد من مشاكل وراثية مثل :





عدوى

الحالات الطبية في الأم ، مثل مرض السكري أو مرض الغدة الدرقية

مشاكل الهرمونات

استجابات الجهاز المناعي

مشاكل جسدية في الأم

تشوهات الرحم









المرأة أكثر عرضة للإجهاض هي:





فوق سن 35

لديها بعض الأمراض ، مثل مرض السكري أو مشاكل الغدة الدرقية

لديه ثلاثة أو أكثر من حالات الإجهاض

قصور عنق الرحم





يحدث الإجهاض في بعض الأحيان بسبب وجود ضعف في عنق الرحم ، يسمى قصور عنق الرحم ، مما يعني أن عنق الرحم لا يمكنه الحمل. يحدث الإجهاض الناجم عن قصور عنق الرحم عادة في الأثلوث الثاني .





عادة ما تكون هناك أعراض قليلة قبل الإجهاض الناجم عن قصور عنق الرحم ، قد تشعر المرأة بضغط مفاجئ ، وقد ينكسر ماءها ، وقد يتم طرد الأنسجة من الجنين والمشيمة دون ألم كبير. يمكن عادةً معالجة عنق الرحم غير الكافي بغرزة "تدور" في عنق الرحم في فترة الحمل التالية ، والتي عادة ما تكون حوالي 12 أسبوعًا.



