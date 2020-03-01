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فن

بحضور 10 آلاف مشاهد .. وزير الثقافة ومحافظ قنا يشهدان الليلة الثانية من مهرجان دندرة

الأحد 01/مارس/2020 - 01:04 ص
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
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محمد نحلة

أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، استمرار اطلاق الرسالة الهادفة لإعادة تشكيل الوعى والارتقاء بالوجدان، مضيفة أن الفعاليات المتنوعة والمتعددة التى تحتضنها ربوع مصر الجنوبية تستند إلى اللامركزية لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية بين ابناء الوطن.


وأشادت إيناس عبد الدايم بالإقبال الضخم على حفل اليوم الثانى من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الاول بمحافظة قنا حيث بلغ عدد الحضور عشرة الاف مشاهد ليعكس قدرة جمهور الصعيد على انتقاء المواد الفنية الجادة والرغبة فى تذوق الوان ابداعية راقية .


كانت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء اشرف الداودى محافظ قنا والدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، شهدوا الليلة الثانية من فعاليات المهرجان بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.


وتألق خلالها النجم على الحجار بمجموعة مختارة من أعماله الشهيرة التى تحمل الكثير من المعانى السامية كما استضاف الحاج الضوى احد مشاهير اليوتيوب باعتباره من ابناء الصعيد ليوجه رسالة الى اقرانه بضرورة اعلاء القيم النبيلة ، وسبقه فريق وسط البلد حيث تغنى بباقة من المؤلفات التى تتناول احلام واهتمامات الشباب.

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