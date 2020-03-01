محمد الباز: بعض الناس مستكترين أننا معندناش كورونا.. فيديو

قال الإعلامي محمد الباز ، إن مصر يوجد بها مثل شعبي يقول " وقوع البلا ولا انتظاره"، وذلك لأن الشائعات بين الناس في مصر الآن تدور عن انتشار فيروس كورونا.
وأضاف محمد الباز خلال برنامجه 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن هناك أشخاصا في مصر وليس كل المصريين "مستكترين اننا معندناش كورونا في مصر".
وأوضح محمد الباز: "وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية متفقين ان مصر خالية من فيروس كورونا، وأي شخص لديه معلومة بديلة عما تؤكده الصحة ومنظمة الصحة بوجود فيروس كورونا في مصر يقول والي معندوش يسكت".
وتابع محمد الباز ، أن الإخوان هم من يستغلون شائعات كورونا لترهيب الشعب المصرى .