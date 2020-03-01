نشأت الديهي: أردوغان زعيم عصابة ولا يرقى لرئاسة دولة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أردوغان قال في تصريحات له أنه توجه لإدلب بناءً على تفويض الشعب السوري، وليس بناءً على طلب الرئيس بشار الأسد، مشددًا على أن أردوغان يمارس رذيلة سياسية بهذه التصريحات، وفُجر ما بعده فُجر.





وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن أردوغان يبتز ألمانيا وفرنسا باللاجئين، ويطلب رشوة 25 مليون يورو، معقبًا: "رخيص.. أردوغان لا يرقي أن يكون رئيس دولة، فهو زعيم عصابة يحصل على إتاوة".





وتابع، أن "أردوغان" تحدث عن أن الذين عبروا الأبواب نحو أوروبا حوالي 18 ألفًا حتى صباح السبت، لكن يمكن أن يصل العدد اليوم من 25 ألفًا إلى 30 ألفًا، ولن نغلق المعابر خلال الفترة القادمة، وأن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، فتركيا لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.