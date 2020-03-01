الديهي عن بيان الإخوان لقتلى الجيش التركي: معهم صك الشهادة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك بيانا صدر عمن وصفوا أنفسهم بالجالية المصرية في تركيا، نعوا فيه قتلى الجيش التركي في سوريا واصفين إياهم بالشهداء، معقبًا: "هؤلاء خونة وليسوا مصريين، هم المرتزقة اللي حصلوا على الجنسية التركية أمثال أيمن نور ومعتز مطر".





وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن كلًا من قطر والإخوان وإيران هم من عزوا أردوغان في قتلى الجيش التركي، معلقًا: "أي فجر يمارسه الإخوان، ما لكم كيف تحكمون".





وأوضح "الديهي"، أن جماعة الإخوان أصدرت بيانا رسميا قدمت فيه التعازي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد الغارات الجوية في إدلب بسوريا والتي أسفرت عن مقتل عشرات الجنود الأتراك، قائلة: "قتلاك في سوريا شهداء"، معقبًا: "الإخوان عندهم صك وتوكيل من رب العزة لمنح الشهادة، إيه القرف اللي إحنا وصلنا له".