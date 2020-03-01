AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لم يصل لدرجة الوباء .. أستاذ فيروسات: لا داعى للقلق من كورونا

الأحد 01/مارس/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أسامة علي

قال الدكتور أحمد شاهين أستاذ علم الفيروسات، بطب جامعة الزقازيق، أنه لا داعى للقلق من فيروس كورونا، حيث إنه لم يصل لدرجة الوباء، ولكن يجب رفع حالة الطوارئ.


وأوضح شاهين خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة" تقديم الإعلامية لبنى عسل،رفع حالة الطوارئ، يعنى الالتزام بالتدابير الاحترازية فقط.


وكان المستشار نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء،قال  إن الدولة المصرية تمتلك الإمكانيات التى تمكنها من كشف أى شخص إذا كان مصابا بفيروس كورونا من عدمه.


وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي" تقديم الإعلامية إيمان الحصرى،الدليل على ذلك هو اكتشاف حالة مصابة بفيروس"كورونا" فى وقت سابق وتم الإعلان عنها .


وأشار إلى أنه تم التعامل مع الحالة بإجراء الفحوصات والتحاليل الدورية، كما تم إجراء تحليل الـ p c r  وخروجه من العزل بعد تعافيه

وتابع قائلا:"لو ما عندناش الامكانيات لما كنا اكتشفنا هذا الشخص الحامل للفيروس"

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا يضرب العالم.. خريطة الدول التي تسلل إليها الفيروس القاتل

أستاذ مناعة: فيروس كورونا عادي ولا داعي للهلع.. فيديو

بعد نوبة سعال.. رئيس الصحة العالمية يكشف حقيقة إصابته بـ كورونا.. فيديو

القومي للبحوث المصري يعلن عن خبر سار بخصوص فيروس كورونا.. فيديو

أبرز فيديوهات التوك شو | الحكومة تطالب المواطنين بعدم ارتداء الكمامات.. والتموين تكشف حقيقة إيقاف بطاقات غير المسجلين بموقع الوزارة.. فيديو

هل ينتقل كورونا عن طريق الناموس والبعوض؟ مدير الحجر الصحي يجيب

ترشيحاتنا

هل تجاهل مصافحة فايلر.. كاميرا صدى البلد ترصد انفعال حسين الشحات بعد تغييره.. فيديو

أبرزهم مصطفى محمد .. انضمام 5 لاعبين من المنتخب الأولمبي للفراعنة الكبار

أخبار الرياضة .. جماهير الترجي تعتدي على حكم مباراة الزمالك بالقاهرة.. ومدرب صن داونز في ورطة بعد الهزيمة من الأهلي

ارتفاع عدد مصابي كورونا في أمريكا.. ومفاجأة تصدم مسئولي الصحة

تريند الكحرتة يجتاح مواقع التواصل.. صور

من أجل الثأر.. الترجي يفتح ملعب رادس لـ 50 ألف مشجع استعدادا لـ الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيراني يلحس ضريح بطريقة مقززة بسبب كورونا .. فيديو

وحش الصحراء.. مواصفات السيارة دودج رام dodge ram.. صور

عمرو دياب يشعل مسرح المنارة فى التجمع الخامس بـ سهران .. شاهد