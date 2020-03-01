لم يصل لدرجة الوباء .. أستاذ فيروسات: لا داعى للقلق من كورونا

قال الدكتور أحمد شاهين أستاذ علم الفيروسات، بطب جامعة الزقازيق، أنه لا داعى للقلق من فيروس كورونا، حيث إنه لم يصل لدرجة الوباء، ولكن يجب رفع حالة الطوارئ.





وأوضح شاهين خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة" تقديم الإعلامية لبنى عسل،رفع حالة الطوارئ، يعنى الالتزام بالتدابير الاحترازية فقط.





وكان المستشار نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء،قال إن الدولة المصرية تمتلك الإمكانيات التى تمكنها من كشف أى شخص إذا كان مصابا بفيروس كورونا من عدمه.





وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي" تقديم الإعلامية إيمان الحصرى،الدليل على ذلك هو اكتشاف حالة مصابة بفيروس"كورونا" فى وقت سابق وتم الإعلان عنها .





وأشار إلى أنه تم التعامل مع الحالة بإجراء الفحوصات والتحاليل الدورية، كما تم إجراء تحليل الـ p c r وخروجه من العزل بعد تعافيه.

وتابع قائلا:"لو ما عندناش الامكانيات لما كنا اكتشفنا هذا الشخص الحامل للفيروس".