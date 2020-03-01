الصحة العالمية: لم نتعرف على مصدر إصابة السائحتين الفرنسيتين بـ كورونا.. فيديو

قال الدكتور أمجد الخولى استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إنه تم إبلاغ مصر رسميا من قبل منظمة الصحة العالمية عن اكتشاف حالتين مصابتين بكورونا فى فرنسا وكان قد سبق زيارتهما لمصر.





وأضاف الدكتور أمجد الخولى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أنه الصعب جدا فى الوقت الحالى التأكد من مكان الإصابة للسائحين فى مصر قبل مغادرتهما وسفرهما إلى فرنسا.





وتابع استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، أن وجود أي حالة كورونا فى أي بلد هذا ليس وصمة عار عليها وليس دليل ضعف، مشيرا إلى أن جميع الدول معرضة للإصابة بفيروس كورونا فى أي وقت.





وأوضح الدكتور أمجد الخولى، أنه حتى الآن لم تسجل وزارة الصحة والسكان المصرية سوى حالة واحدة حاملة لفيروس كورونا، مضيفا أنه عند ظهور أي حالات أخرى مصابة بكورونا فى مصر سيتم الإعلان عنها فى الحال.





وأشار إلى أنه لم يتم التعرف على مصدر إصابة السائحين القادمين من مصر إلى فرنسا، موضحا أنه لا يمكن لأي دولة التستر على إصابات فيروس كورونا لديها.



