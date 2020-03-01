AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصحة العالمية: لم نتعرف على مصدر إصابة السائحتين الفرنسيتين بـ كورونا.. فيديو

الأحد 01/مارس/2020 - 05:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال الدكتور أمجد الخولى استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إنه تم إبلاغ مصر رسميا من قبل منظمة الصحة العالمية عن اكتشاف حالتين مصابتين بكورونا فى فرنسا وكان قد سبق زيارتهما لمصر.

وأضاف  الدكتور أمجد الخولى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أنه الصعب جدا فى الوقت الحالى التأكد من مكان الإصابة للسائحين فى مصر قبل مغادرتهما وسفرهما إلى فرنسا.

وتابع استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، أن وجود أي حالة كورونا فى أي بلد هذا ليس وصمة عار عليها وليس دليل ضعف، مشيرا إلى أن جميع الدول معرضة للإصابة بفيروس كورونا فى أي وقت.

وأوضح الدكتور أمجد الخولى، أنه حتى الآن لم تسجل وزارة الصحة والسكان المصرية سوى حالة واحدة حاملة لفيروس كورونا، مضيفا أنه عند ظهور أي حالات أخرى مصابة بكورونا فى مصر سيتم الإعلان عنها فى الحال.

وأشار إلى أنه لم يتم التعرف على مصدر إصابة السائحين القادمين من مصر إلى فرنسا، موضحا أنه لا يمكن لأي دولة التستر على إصابات فيروس كورونا لديها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استشاري وبائيات: من المستبعد أن يكون فيروس الكورونا حربا جرثومية على الصين..فيديو

أمجد الخولي: إجراءات الصين الوقائية أدت لتقليل نسبة الإصابة بـ كورونا ..فيديو

استشاري وبائيات: مصر قادرة على التعامل مع حالات فيروس كورونا ولا داعى للذعر.. فيديو

الصحة العالمية: 10 حالات كورونا في إقليم شرق المتوسط

الصحة العالمية تحسم الجدل حول انتقال فيروس كورونا من خلال الطعام

استشاري وبائيات بمنظمة الصحة العالمية يكشف عن تحذيراته للدول لعدم تحول فيروس كورونا إلى وباء

ترشيحاتنا

لأول مرة.. أحمد موسى يروي موقفا مؤثرا عن مبارك

علماء يتوصلون لعلاج نهائي لمرض السكر .. تفاصيل

عمرو دياب يشعل مسرح المنارة فى التجمع الخامس بـ سهران .. شاهد

بعد عرض برومو برنامجه الجديد بساعات.. علاء الشربيني يتصدر تريند تويتر

تحلم بلقاء الرئيس السيسي.. إسراء تقف على قدميها للمرة الأولى بعد 22 عاما

كورونا يواصل اجتياح العالم ويضرب دولة جديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيراني يلحس ضريح بطريقة مقززة بسبب كورونا .. فيديو

وحش الصحراء.. مواصفات السيارة دودج رام dodge ram.. صور

عمرو دياب يشعل مسرح المنارة فى التجمع الخامس بـ سهران .. شاهد