AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير الدفاع التركي يصل نقطة الصفر الحدودية مع سوريا..فيديو

الأحد 01/مارس/2020 - 01:59 ص
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
حسام رضوان
ذكرت وسائل إعلام تركية أن خلوصي أكار، وزير الدفاع التركي، زار "نقطة الصفر" الحدودية بين تركيا وسوريا، إلى جانب رئيس الأركان ياشار جولر.

وبحسب "خبر ترك"، تفقد القائدان القوات، من ثم انتقلا إلى مركز القيادة التكتيكية الثانية للجيش، من أجل إدارة الأنشطة والعمليات التركية في إدلب، حيث تلقى آخر المعلومات حول الأوضاع.

يأتي الخبر في الوقت الذي ذكرت فيه قناة "سكاي نيوز" نقلا عن مصادر ميدانية أن  طائرات مسيرة تركية اخترقت الأجواء السورية وقصفت عددا من الأهداف.

على الجانب الآخر، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن وحدات من الجيش السوري واصلت عملياتها العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية المدعومة بإسناد ناري من قبل قوات النظام التركي على محور كفرعويد بريف إدلب الجنوبي ومحور سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وذكر مراسل سانا أن وحدات الجيش العربي السوري العاملة على محور كفرعويد بريف إدلب الجنوبي خاضت اشتباكات عنيفة مع إرهابيي “جبهة النصرة” المدعومين بإسناد ناري من قوات النظام التركي من اتجاه كنصفرة وقسطون في أقصى ريف إدلب الجنوبي.

وتحاول التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها “جبهة النصرة” المدرج على قائمة الأمم المتحدة للتنظيمات الإرهابية شن هجمات على مواقع ونقاط الجيش بدعم من الطيران المسير لقوات النظام التركي وإسناده الناري حيث تتصدى لها وحدات الجيش وتوجه ضربات صاروخية على محاور تحشيد المجموعات الإرهابية في سرمين والمسطومة بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش السوري يسيطر على عدة قرى بريف إدلب

الجيش السوري يستعيد مناطق بريف إدلب الجنوبي الشرقي

سانا: الجيش السوري يسيطر على 3 قرى بريف إدلب الجنوبي الشرقي

شاهد.. مشاهد مؤلمة لدمار معرة النعمان في إدلب السورية

تركيا تدفع بتعزيزات عسكرية إلى إدلب.. والجيش السوري يواصل التقدم في حلب

الجيش السوري يحرر قريتي الشيخ دامس وحنتوتين ويلاحق الإرهابيين في الجوار

ترشيحاتنا

قطر تطالب إدارة ترامب بالتحرك ضد الدول العربية

علي معلول يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك صن داونز

مستحيل.. الأهلي يعلق على إعادة مباراة القمة بسبب أتوبيس الزمالك.. فيديو

وزير الدفاع التركي يصل نقطة الصفر الحدودية مع سوريا..فيديو

شاهد.. أول رد فعل من مؤمن زكريا على دعم الجماهير في مباراة الأهلي أمام صن داونز

جماهير الترجي تعتدي على حكم مباراة الزمالك خلال جولة بالقاهرة | تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب يشعل مسرح المنارة فى التجمع الخامس بـ سهران .. شاهد

بعد طرحها رسميًا.. سعر ومواصفات سكودا كاروك 2020 skoda kodiaq في مصر..صور

وزير الرياضة ومجلس الاتحاد الدولي لليد في جولة تفقدية بالصالة المغطاة بأكتوبر