لأول مرة.. أحمد موسى يروي موقفا مؤثرا عن مبارك

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن موقف مؤثر عن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وكيف كان يصدر أوامر بإتاحة الحرية لجميع الإعلاميين.





وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إنه فوجئ بإصدار قرار بمنع إذاعة برنامجه «القاهرة اليوم»، مما جعله يتصل باللواء أبو الوفا رشوان السكرتير الخاص للرئيس الراحل محمد حسني مبارك وأحد المقربين من مبارك للاستفسار عن الأمر.





وتابع الإعلامي أحمد موسى أنه فور اتصاله باللواء أبو الوفا أبلغه أنه لا يوجد قرار لمنع البرنامج وسوف تعود الأمور إلى طبيعتها كالمعتاد، وأبلغه أبو الوفا أن الرئيس مبارك ينقل إليه تحياته.





وكشف الإعلامي أحمد موسى أن هناك موقفا آخر تعرض له عندما قرر أحد المسئولين الكبار توقف برنامج «القاهرة اليوم»، مما جعله يقوم مرة أخرى بالاتصال مع اللواء أبو الوفا رشوان للاستفسار منه حول ذلك الأمر ليبلغه أن البرنامج لن يتم وقفه.





وأضاف موسى أنه فور استئناف البرنامج اتصل به للاستفسار عن السر في عودة «القاهرة اليوم» للعمل ومن صاحب ذلك القرار ليبلغه أحمد موسى بأن الرئيس مبارك هو من قرر عودة البرنامج.





واختتم موسى حديثه بأن ذلك المسئول بعد معرفته بأن مبارك قرر عدم غلق البرنامج أراد أن يتأكد من تلك المعلومة واتصل باللواء أبو الوفا رشوان ونبه عليه الأخير خلال الاتصال الهاتفي بأن الرئيس محمد حسني مبارك يحذره من اتخاذ قرار منفرد بدون الرجوع إليه.