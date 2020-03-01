لينا عرابي نجمة سلاح الشيش: أتمنى اللعب للأهلي.. وهذه كواليس إيقافي في إشارة مرور

قالت لينا عرابي، نجمة سلاح الشيش لمنتخب مصر، إنها تتمنى اللعب في النادي الأهلي رغم عدم وجود اللعبة في القلعة الحمراء.





وأضافت عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "نبذل مجهود مثل لاعبي كرة القدم، فلعبة السلاح تحتاج للفكر أكثر من المجهود البدني ، مشيرة إلى أن لاعبات تونس الأفضل في أفريقيا.





وسردت: "هناك ضابط أوقفني في إشارة مرور وكنت مرتدية بدلة لعبة سلاح الشيش وهو ما أثار استغرابه، واضطريت لخلع القناع حتى يسمح لي بالمرور"