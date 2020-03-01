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التجارة الداخلية: لدينا 11 مشروعا تحت الإنشاء في 8 محافظات بتكلفة 49 مليار جنيه.. فيديو

الأحد 01/مارس/2020 - 02:01 ص
إبراهيم عشماوى
إبراهيم عشماوى
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إبراهيم القادري
قال إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، إن الفترة السابقة لم يكن هناك بنية تحتية للتجارة الداخلية في مصر، موضحا منذ 3 أعوام تم وضع تصور لخطة استراتيجية حقيقية لتنمية التجارة ورفع كفائتها .

وأضاف إبراهيم عشماوى خلال لقائه علي قناة أكسترا نيوز ، أنه تم وضع خريطة استثمارية حتي نستطيع ان نعرف احتياجات كل محافظة من أسواق ومن مناطق لوجيستية ومراكز تجارية.


وأوضح إبراهيم عشماوى ، أنه بعد وضع هذه الخريطة بدأنا في العمل عليها على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى زيادة حجم الإنفاق الاستثماري في أنماط تجارية مختلفة  .


وتابع إبراهيم عشماوى ، أن البنية التحتية للتجارة الداخلية  تعتمد على أسواق الجملة وعلى المناطق اللوجيستية و البورصة السلعية .


واستطرد ابراهيم عشماوى، أن الحكومة طرحت فرص على المطورين في قطاع التجارة والمستثمرين سواء في الداخل أو الخارج كما ان لدينا 11 مشروع تحت الإنشاء في 8 محافظات بتكلفة 49 مليار جنيه .
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