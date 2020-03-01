التجارة الداخلية: لدينا 11 مشروعا تحت الإنشاء في 8 محافظات بتكلفة 49 مليار جنيه.. فيديو

قال إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، إن الفترة السابقة لم يكن هناك بنية تحتية للتجارة الداخلية في مصر، موضحا منذ 3 أعوام تم وضع تصور لخطة استراتيجية حقيقية لتنمية التجارة ورفع كفائتها .





وأضاف إبراهيم عشماوى خلال لقائه علي قناة أكسترا نيوز ، أنه تم وضع خريطة استثمارية حتي نستطيع ان نعرف احتياجات كل محافظة من أسواق ومن مناطق لوجيستية ومراكز تجارية.









وأوضح إبراهيم عشماوى ، أنه بعد وضع هذه الخريطة بدأنا في العمل عليها على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى زيادة حجم الإنفاق الاستثماري في أنماط تجارية مختلفة .









وتابع إبراهيم عشماوى ، أن البنية التحتية للتجارة الداخلية تعتمد على أسواق الجملة وعلى المناطق اللوجيستية و البورصة السلعية .









واستطرد ابراهيم عشماوى، أن الحكومة طرحت فرص على المطورين في قطاع التجارة والمستثمرين سواء في الداخل أو الخارج كما ان لدينا 11 مشروع تحت الإنشاء في 8 محافظات بتكلفة 49 مليار جنيه .