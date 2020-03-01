AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

زوجة حفيد مؤسس قطر تفضح انتهاكات نظام الدوحة بحق زوجها في المعتقل.. فيديو

الأحد 01/مارس/2020 - 04:24 ص
أسماء أريان
أسماء أريان
Advertisements
محمد حليم قنديل
قالت أسماء أريان زوجة الشيخ طلال آل ثاني حفيد مؤسس قطر، إن هناك مواطنين قطريين كثيرين مظلومين بداخل السجون القطرية ومسجونين بدون سبب.

وأضافت أسماء أريان خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى"، أن طريقة القبض على المواطنين القطريين الموجودين داخل السجون القطرية كانت غير قانونية، موضحة ان القانون يرفض أن يتم توقيف أشخاص بدون أن يكون الذي أمامه بملابس عسكرية.

وتابعت زوجة حفيد مؤسس قطر، انها تتمني من السجون القطرية توفير أطباء للشيخ طلال لانه يعاني من مرض السكر، مضيفة أن السلطات القطرية النظام القطري منعها وأولادها من زيارة زوجها في المعتقل منذ سنوات وان السلطات ترفض تواصلهم مع الشيخ طلال إلا عن طريق هاتف قطري فقط.

وأوضحت أسماء أريان، أن السجن لا يوجد به أطباء لانه مبني فى مكان غير أمن بالمرة وهذا يؤدي الى ان كل من تواجد بداخله من السجناء أو المعتقلين يكون لهم نوع من التعذيب. 

وأشارت إلى أن، النظام القطري عزل أسرتها فى ظروف غير آدمية وأنه تم الاعتداء عليهم وطردهم من منزلهم الذي كانوا يتواجدوا فيه ووضعهم فى منزل بمنطقة نائية ولا يوجد به أي سبل راحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: مصر توفر العلاج للسجناء بينما قطر تتركهم مصابين بالسل .. فيديو

فين حقوق الإنسان.. أحمد موسى منفعلا: الحقوا الناس بتموت في سجون قطر.. فيديو

250 ألف حالة.. المحكمة الأوروبية تفضح أردوغان وحكومته.. تفاصيل

افتحولنا السجون.. رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب يوجه رسالة لقطر.. فيديو

زوجة طلال بن عبد العزيز آل ثاني تفضح تعذيب المساجين في السجون القطرية

زوجة طلال بن عبد العزيز آل ثاني تفضح القضاء القطري المسيس

ترشيحاتنا

كورونا يواصل اجتياح العالم ويضرب دولة جديدة

أنا صاحب القرار.. فايلر ينفعل خلال المؤتمر الصحفي في سؤال عن عدم مشاركة كهربا

شاهد.. ماذا فعلت دينا الشربيني مع جمهور عمرو دياب

حظ عاثر | زوجان يكتشفان 150 ثعبانا بعد شرائهما منزلا جديدا .. شاهد

الصحة العالمية تحذر من استخدام الكمامات لهذا السبب.. شاهد

تحلم بلقاء الرئيس السيسي.. إسراء تقف على قدميها للمرة الأولى بعد 22 عاما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيراني يلحس ضريح بطريقة مقززة بسبب كورونا .. فيديو

وحش الصحراء.. مواصفات السيارة دودج رام dodge ram.. صور

عمرو دياب يشعل مسرح المنارة فى التجمع الخامس بـ سهران .. شاهد