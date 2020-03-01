زوجة حفيد مؤسس قطر تفضح انتهاكات نظام الدوحة بحق زوجها في المعتقل.. فيديو

قالت أسماء أريان زوجة الشيخ طلال آل ثاني حفيد مؤسس قطر ، إن هناك مواطنين قطريين كثيرين مظلومين بداخل السجون القطرية ومسجونين بدون سبب.





وأضافت أسماء أريان خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى"، أن طريقة القبض على المواطنين القطريين الموجودين داخل السجون القطرية كانت غير قانونية، موضحة ان القانون يرفض أن يتم توقيف أشخاص بدون أن يكون الذي أمامه بملابس عسكرية.





ترفض تواصلهم مع الشيخ طلال إلا عن طريق هاتف قطري فقط. وتابعت زوجة حفيد مؤسس قطر ، انها تتمني من السجون القطرية توفير أطباء للشيخ طلال لانه يعاني من مرض السكر، مضيفة أن السلطات القطرية النظام القطري منعها وأولادها من زيارة زوجها في المعتقل منذ سنوات وان السلطات





وأوضحت أسماء أريان، أن السجن لا يوجد به أطباء لانه مبني فى مكان غير أمن بالمرة وهذا يؤدي الى ان كل من تواجد بداخله من السجناء أو المعتقلين يكون لهم نوع من التعذيب.



