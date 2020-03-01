بعد وفاة أول حالة.. أمريكا تحقق في كارثة بشأن فيروس كورونا

يحقق مسؤولو الصحة الأمريكيين في كارثة محتملة بشأن تفشي فيروس كورونا في البلاد، وذلك بعد وفاة أولى الحالات المصابة.





وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، يحقق مسؤولو ولاية واشنطن في تفشي محتمل لفيروس كورونا في منشأة صحية تقدم الرعاية للمرضى المسنين المرضى الضعفاء بعد إصابة شخصين في المنشأة.





وقال مسئول صحي إن شخصين أصيبا بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" في مركز تمريض "لايف كير" في كريكلاند بالعاصمة واشنطن.





وأضاف أن إحدى الحالتين، عاملة في مجال الرعاية الصحية في الأربعين من عمرها، وتتلقى العلاج في مستشفى محلي. والشخص الآخر من سكان المنطقة في السبعينيات من العمر، وهو في حالة خطيرة.





بالإضافة إلى ذلك ، أظهر أكثر من 50 من السكان والموظفين في المرفق أعراض مرض تنفسي ، وفقًا لجيف دوتشين، المسؤول الصحي للصحة العامة في سياتل ومقاطعة كينج. اختبارات السكان مستمرة.





وقال دوشين في اتصال هاتفي السبت: "نحن قلقون للغاية من تفشي المرض في مكان يوجد به العديد من كبار السن.سنرسل فريقًا إلى المنشأة غدًا لإجراء تقييم".





وأضاف: ما يقرب من نصف الأشخاص الذين يعانون من الأعراض هم من المقيمين، والنصف الآخر من الموظفين.



