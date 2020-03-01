كريم قاسم: المنصات الإلكترونية مستقبل صناعة الدراما

أبدى الفنان كريم قاسم رأيه في عرض الأعمال على المنصات الإلكترونية، خصوصا أن أخر أعماله مملكة إبليس كان أحد هذه الأعمال.

وقال كريم فى تصريحات لـ"صدى البلد": "أرى أن المنصات الإلكترونية تفيد الصناعة، وهى المستقبل، وتحمست حينما عرفت أن مسلسل مملكة إبليس سيعرض على إحداها، وليس فى رمضان، لأنني من الجمهور المحب لتلك المنصات وأتابع عليها العديد من الأعمال".

وتابع:" معظم الجمهور أصبح يتجه للمادة الموجودة على المنصات الإلكترونية، وهناك إنتاج ضخم من تلك المنصات من أجل تقديم محتوى جيد، والان الجمهور قد يعتاد الأمر ولكن بعد خمس سنوات من الان".

يذكر أن مسلسل مملكة إبليس يعتمد على فانتازيا شعبية من خلال أحداث خيالية ليس لها علاقة بالواقع داخل حارة شعبية.

المسلسل من تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى وبطولة كريم قاسم، أحمد داود، محمود الليثي، صبري فواز، غادة عادل، سلوى خطاب، رانيا يوسف، خالد أنور، أسماء جلال، إيمان العاصي.