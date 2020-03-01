AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كريم قاسم: المنصات الإلكترونية مستقبل صناعة الدراما

الأحد 01/مارس/2020 - 04:03 ص
كريم قاسم
كريم قاسم
Advertisements
محمد نحلة

أبدى الفنان كريم قاسم رأيه في عرض الأعمال على المنصات الإلكترونية، خصوصا أن أخر أعماله مملكة إبليس كان أحد هذه الأعمال.


وقال كريم فى تصريحات لـ"صدى البلد": "أرى أن المنصات الإلكترونية تفيد الصناعة، وهى المستقبل، وتحمست حينما عرفت أن مسلسل مملكة إبليس سيعرض على إحداها، وليس فى رمضان، لأنني من الجمهور المحب لتلك المنصات وأتابع عليها العديد من الأعمال".


وتابع:" معظم الجمهور أصبح يتجه للمادة الموجودة على المنصات الإلكترونية، وهناك إنتاج ضخم من تلك المنصات من أجل تقديم محتوى جيد، والان الجمهور قد يعتاد الأمر ولكن بعد خمس سنوات من الان".


يذكر أن مسلسل مملكة إبليس يعتمد على فانتازيا شعبية من خلال أحداث خيالية ليس لها علاقة بالواقع داخل حارة شعبية.


المسلسل من تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى وبطولة كريم قاسم، أحمد داود، محمود الليثي، صبري فواز، غادة عادل، سلوى خطاب، رانيا يوسف، خالد أنور، أسماء جلال، إيمان العاصي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طرح الإعلان الأول لمسلسل «مملكة إبليس»

شاهد.. رانيا يوسف وغادة عادل في حارة الجنة بـ مملكة إبليس

كريم قاسم يجسد دور حماصة فى مملكة إبليس

عرض مسلسل إيمان العاصي مملكة إبليس.. اليوم

إيمان العاصي تتألق في مسلسل مملكة إبليس

إيمان العاصي: نجاح مسلسل مملكة إبليس يعود لفريق العمل

ترشيحاتنا

علماء يتوصلون لعلاج نهائي لمرض السكر .. تفاصيل

بعد الفوز على صن داونز.. عضو مجلس الأهلي: الكرة للجماهير

أخبار الفن.. روبي في وصلة رقص مع تامر حسني.. أزمة محمد رمضان في شوارع القاهرة.. مفاجأة جورج وسوف بسبب كورونا

بعد تصدرها جوجل.. حقيقة دخول شيرين وجدي مجال الفن بـ الواسطة

موقف فتحي ومعلول وأجايي من المشاركة أمام صن داونز

مدرب الزمالك السابق: الأهلي قادر على الصعود من قلب جنوب إفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيراني يلحس ضريح بطريقة مقززة بسبب كورونا .. فيديو

وحش الصحراء.. مواصفات السيارة دودج رام dodge ram.. صور

عمرو دياب يشعل مسرح المنارة فى التجمع الخامس بـ سهران .. شاهد